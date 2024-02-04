فن ومشاهير

غدًا.."واحد من الناس" يحتفل بـ الإسراء والمعراج على شاشة "الحياة"

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القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل برنامج "واحد من الناس"،في حلقة دينية خاصة، في هذه الأيام المباركة، بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج، من خلال حلقة احتفالية خاصة، تذاع في العاشرة مساء غدًا الإثنين على شاشة "الحياة".

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ضيوف حلقة الاسراء والمعراج

 

ويستضيف فيها الإعلامي د.عمرو الليثي، كلًا من الشيخ الرازق، والمنشد الديني محمود هلال.

 

تفاصيل حلقة الاسراء والمعراج

 

وتتناول الحلقة، رحلة الإسراء والمعراج، وما في هذه الليلة من الخير والبركات والنفحات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحجم المعجزات ما بين الإسراء والمعراج، والحكم والمعجزات في هذه الرحلة المباركة.

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كما تتخلل الحلقة باقة مجموعة من أجمل الابتهالات الدينية للمنشد محمود هلال في مدح وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تفاصيل برنامج واحد من الناس

 

برنامج "واحد من الناس" تعرضه قناة "الحياة" في العاشرة مساء الأحد والإثنين من كل أسبوع.

تفاصيل حلقة اليوم في برنامج “واحد من الناس” 

 

ويستضيف الإعلامي عمرو الليثي، اليوم في برنامجه “واحد من الناس”،المطربة ساندي، ويذاع اللقاء في العاشرة مساءً على شاشة الحياة، ومن المقرر أن تقدم  باقة من أجمل أغانيها ومن الأغاني الطربية لكبار المطربين. 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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