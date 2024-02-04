جيم كاري يعود من جديد في الجزء الثالث من فيلم Sonic The Hedgehog

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت مجموعة من المصادر المطلعة على أن النجم جيم كاري سيكون مشاركًا في الجزء الثالث المنتظر من فيلم Sonic The Hedgehog.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن جيم كاري سيعود في الجزء الثالث من الفيلم الناجح الذي يقدم شخصية لعبة الفيديو الشهيرة سونيك، ويعود لتجسيد شخصيته "دكتور روبوتونيك".

وكانت قد كشفت شركة الإنتاج السينمائي باراماونت عن طاقم التمثيل الذي سيشارك في بطولة العمل التليفزيوني الجديد المشتق من أحداث فيلم سونيك بنسخته السينمائية الحية، ويطرح بعنوان Sonic The Hedgehog.

هذا العمل التليفزيوني سيركز على شخصية القنفذ الشرير الذي يتميز بلونه الأحمر، والذي سبق وجسد الأداء الصوتي له، النجم إدريس إلبا.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، فإن المسلسل الجديد، سيشارك في بطولته إيدي باتيرسون، وجوليان بارات وسكوت مسيكودي، وايلي تايلور.

جديد أخبار التليفزيون في هوليوود

وضمن أحدث ما تردد من أخبار بشأن الأعمال الدرامية الجديدة المقرر العمل على إنتاجها في هوليوود، أن تقرر رسميا العمل على مسلسل جديد تكن احداثه مشتقة من عالم أفلام الرعب الشهير "ذا كونجورينج"، وتحصل شبكة HBO على حقوق عرضه.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، هذا المسلسل، سيستكمل أحداث الأفلام التي طرحت سابقًا من هذه السلسلة، وسيعرض عبر شبكة HBO MAX للبث المدفوع.

والمسلسل، سيكون من الأعمال التليفزيونية التي تشدن به شركة ورنور بروز، خدمتها الجديدة بعد دمجها مع شبكة ديسكفري وhbo.

مسلسل هاري بوتر

أيضًا، كشفت مصادر من داخل شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية العملاقة Warner Bros، عن أن هناك محادثات بشأن إطلاق مسلسل تليفزيوني لعالم أفلام هاري بوتر.

ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن هناك نقاش مع جي كي رولينج، للعمل على مشروع موسع يقدم قصة هاري بوتر من جديد في سلسلة درامية كبيرة.

وحتى الآن القرار النهائي بالعمل على هذا المشروع قد تم اتخاذه لحين الاستقرار على خطة عمل واضحة وجدول زمني تقدم به هذه السلسلة الدرامية.