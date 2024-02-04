الموت يفجع الفنان أحمد وفيق

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان أحمد وفيق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن وفاة خاله الذي رحل اليوم الأحد،حيث كتب منشورًا قال فيه:"انتقل إلى رحمة الله تعالي خالي الحبيب الأستاذ شفيق الخطيب وإنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك علي قد طيبة قلبك حبيبي".

آخر أعمال أحمد وفيق

شارك الفنان أحمد وفيق مؤخرًا في مسلسل “روز وليلى” الذي يتم عرضه حاليا بإحدي المنصات الالكترونية مع النجمة يسرا ونيللي كريم، التي تدور أحداثه حول شركة تحقيق خاصة تديرها النساء تحمل اسم “بيور سكيور”، وقد صنفت الأقوى في مصر والمنطقة، بل على مستوى العالم، ويكون ليسرا ونيللى كريم دور فى إيصال هذه الشركة النسائية إلى الشهرة والعالمية.

العمل من كتابة كريس كول، ومعالجة درامية لرضوى شاهين، وإخراج البريطانى أدريان شيرجولد، فيما يشارك فى البطولة إلى جانب يسرا ونيللى كريم، كل من أحمد وفيق، وتيام قمر، ورغد الفيصل، وهشام عاشور، وعارفة عبدالرسول، وظهور خاص للفنانة أمل رزق، وإبراهيم السمان، وحسن أبو الروس، ومروان يونس، ومحمد ناصر، وفادى خفاجة، ولأول مرة محمد سالم، وآخرين. وقد وضع الموسيقى التصويرية عمرو إسماعيل.

مشاركة أحمد وفيق في الماراثون الرمضاني

يذكر أن الفنان أحمد وفيق تألق في مسلسل جميلة الذي تم عرضه في رمضان الماضي وشارك في البطولة الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبرى، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.