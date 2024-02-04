تعرف على تفاصيل مسلسل "إمبراطورية ميم"

القاهرة - محمد ابراهيم - يتحد الأغلبية من فريق عمل مسلسل "راجعين يا هوى" للمرة الثانية ويجددون اللقاء هذا العام بمسلسل "إمبراطورية ميم" وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل راجعين يا هوى.



ما هي أحداث مسلسل إمبراطورية ميم ؟



وتدور أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم" حول أب يتحمل مسؤولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته، إلى جانب عمله في وزارة التربيةوالتعليم، فتتزايد مشاكلهم ويزداد تحمُّل والدهم لأعباء التربية، خاصةً مع دخول معظمهم مرحلة المراهقة، مما يؤدي إلى توتر العلاقة بينه وبينهم

أسماء أبناء خالد النبوي في المسلسل



ويضم قائمة أبناء خالد النبوى في مسلسل "امبراطورية ميم" وهم 6 أبناء ويأتي أسماؤهم كالتالي: "نور النبوى، هاجر السراج، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، وطفل صغير اسمه مصطفى.

تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذ عن نص الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر، آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، إنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث مسلسل راجعين يا هوى



وتدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يجسده خالد النبوي، حيث يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.



طاقم عمل مسلسل راجعين يا هوى



وشارك به عدد من النجوم منهم هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، ونور خالد النبوي، وعدد آخر من النجوم، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة، ومن إنتاج تامر مرتضى.