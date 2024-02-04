طرح الإعلان الترويجي لفيلم Back To Black عن حياة "آيمي واين هاوس"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الإعلان التشويقي الرسمي للفيلم الجديد المنتظر Back To Black الذي يسرد السيرة الذاتية لحياة المغنية البريطانية الشابة آيمي واينهاوس.

ونقلت ديلي ميل، الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم الجديد الذي تجسد به دور البطولة الممثلة ماريسا ابيلا، بمشاركة جاك أوكونيل.

جديد أعمال السيرة الذاتية

وضمن أحدث مشاريع السيرة الذاتية التي تشهدها هوليوود حاليًا، عمل شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "يونيفرسال بكتشرز" حاليًا على مشروع سينمائي جديد تتمحور قصته عن المسيرة الفنية لمغني الراب الشهير "سنوب دوج".

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، حتى الآن لم يتم الاستقرار على طبيعة هذا العمل السينمائي الجديد، ما إن كان سيكون عمل سينمائي مقتبس، أو سيكون فيلم وثائقي عن رحلة "سنوب".

أول تجربة انتاج

وقالت الصحيفة البريطانية، أن الفيلم الجديد، سيكون أول تجربة انتاج لشركة الانتاج الخاصة بسنوب دوج، Death Row Pictures.

هذه الشركة الجديدة ستشرف بشكل كامل على عملية إنتاج هذا الفيلم الجديد، وستكون بداية القصة من ظهور سنوب دوج كمغني راب، وقت بداية مسيرته الفنية، من خلال مشاركة سنوب في ألبوم الموسيقي الذي طرح عام 1992، وكان مشاركا فيه مع مغني الراب Dr. Dre، هذا الألبوم الموسيقي كان بعنوان The Chronic، وشارك به سنوب بأغنية سنجل بعنوان Doggystyle.