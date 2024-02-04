بشخصية جارية.. نور إيهاب تشارك في "الحشاشين" لـ كريم عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة نور إيهاب تصوير مشاهدها في مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024.



وتجسد نور إيهاب خلال أحداث العمل شخصية جارية في أحد القصور ضمن أحداث المسلسل الحشاشين الذي سيعرض ضمن دراما 2024.



تفاصيل مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

يضم مسلسل "الحشاشين" نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.

وكان من المقرر عرضه في رمضان الماضي لكن تم تأجيله بسبب ضخامة إنتاجه، ويصور صناع المسلسل داخل لوكيشن الحي البدوي بداخل مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث قام المخرج بيتر ميمي بعمل لوكيشن مخصوص للعمل، ليتماشى مع العصر الذي تدور فيه أحداث العمل الجديد.