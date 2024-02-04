طرح الإعلان التشويقي لفيلم Longlegs لنيكولاس كيدج

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الإعلان التشويقي الأول للفيلم الجديد للنجم نيكولاس كيدج، والذي يطرح بعنوان Longlegs.

ونقل ديد لاين الإعلان الترويجي للفيلم الجديد، الذي يعود من خلاله النجم نيكولاس كيدج لأدوار الشر، ويقدم سلسلة من مشاهد الرعب المثيرة في موسم طرح صيف 2024.

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ومؤخرًا، حضر نيكولاس كيدج، للعرض الخاص لفيلمه الجديد Dream Scenario ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بدورته لعام 2023.

ونقلت ديلي ميل لقطات من حضور كيدج للعرض الخاص للفيلم، في المهرجان الذي شهد مقاطعة نسبية لعدد من نجوم هوليوود بسبب اضراب الفنانين.

تفاصيل عن الفيلم

ويضم الفيلم تشكيلة مميزة من كبار النجوم في هوليوود، هم آدم ساندلر وديلان جيلولا وليلي بيرد ونوح سنتينيو.

إلى جانب جيسيكا كليمنت، ومايكل سيرا وليلي جاو، وجوليان نيكولسون وتيم ميدوز، وديلان بيكر، وجينفير ويجمور.