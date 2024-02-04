لهذا السبب.. نقيب الممثلين يؤجل حفل توقيع كتاب " لماذا.. أشرف زكي" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

القاهرة - محمد ابراهيم - قرر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تأجيل حفل توقيع كتاب "لماذا.. أشرف زكى" للكاتب الصحفي هاني سامي إلى غد الإثنين في الساعة الرابعة مساء، الذى كان من المقرر توقيعه اليوم الأحد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك لوفاة الدكتور علاء عبد العزيز أستاذ الدراما والنقد بأكاديمية الفنون، حيث توجه نقيب المهن التمثيلية إلى محافظة كفر الشيخ لمرافقة جثمانه لمثواه الأخير.

وفاة علاء عبد العزيز أستاذ الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون

وكانت أكاديمية الفنون، برئاسة غادة جبارة، نعت الدكتور علاء عبد العزيز أستاذ الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، الذى رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، ونعت أكاديمية الفنون أستاذها بمنشور عبر موقغ فيسبوك، قائلة: “بقلوب صابرة محتسبة تتقدم الاستاذه الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية بخالص العزاء لوفاة الدكتورعلاء عبد العزيز داعين الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يرزق زوجته وأهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

أبرز أعمال علاء عبد العزيز

يذكر أن علاء عبد العزيز سليمان هو أستاذ الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، وكاتب مسرحي قدمت أعماله على العديد من المسارح فضلًا عن ترجمتها للغة الإنجليزية، وتولى رئاسة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام 2020.