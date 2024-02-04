"حق عرب" يجمع العوضي ودينا فؤاد بـ شارع المعز

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير مشاهده في مسلسل “حق عرب”، استعدادًا لطرحه خلال شهر رمضان المبارك.



استئناف تصوير حق عرب بالمعز

ويستأنف العوضي تصوير حق عرب لوكيشن خارجي بشارع المعز بمنطقة الحسين، وتجمعه في هذه المشاهد دينا فؤاد والتي تلعب دور البطولة النسائية أمامه على أن يتم استكمال التصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي بعد ذلك.



مسلسل “حق عرب”





مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي شعبي، ويناقش من خلاله العديد من الصراعات، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024، ويجسد أحمد العوضي خلاله دور تاجر خشب، ويمر في حياته بالعديد من المواقف الصعبة وتتوالى الأحداث في إطار الاثارة والرعب، وتقوم حلا شيحة بالبطولة النسائية أمام العوضي.

أبطال مسلسل “حق عرب”





“حق عرب” يضم مجموعة من نجوم الفن أبرزهم أحمد العوضي، حلا شيحة، رياض الخولي، ميريهان حسين، وفاء عامر، وليد فواز والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق



آخر أعمال أحمد العوضى



عرض مؤخرا للفنان أحمد العوضى فيلم "الإسكندرانى" الذى يسجل أولى بطولاته المطلقة فى السينما، والعمل من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.

أشهر إفيهات أحمد العوضي في الإسكندراني



كان من أشهر أقاويله في الفيلم:" أنا ههينك، إحنا بتوع كله والاه يا والاه، يطلع من ضهر العقل شيطان، اللي خته غصب هترجعه برضاك، هتعمل عليها راجل هعمل عليك راجل، مش كل الحق فلوس".

قصة فيلم الإسكندراني



وجسد أحمد العوضي شخصية بكر الإسكندراني مُلاكم مراهنات والده يدعى علي الإسكندراني، معلم في سوق السمك، يعيش قصة حب مع ابنة حي الأنفوشي الذي يشهد أحداث الفيلم، وتدعى قمر، تجسدها الفنانة زينة، فيضطر لسرقة أموال من خزينة والده لتحقيق أحد أحلامه بالمكسب السريع، لكنه يتعرض للسرقة ويصفعه والده ويطرده من حياته، ليسافر إلى إيطاليا وينضم للمافيا هناك، ويعود بثروة كبيرة ليهدم حياة والده وكل المقربين منه تمامًا، لكنه ينال عقابه بالموت على يد أقرب الناس له.