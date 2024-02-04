أحمد عز يتحدث عن كواليس أولاد رزق 3

انت الأن تتابع خبرأحمد عز يتحدث عن كواليس أولاد رزق 3 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث الفنان المصري أحمد عز عن كواليس وموعد انتهاء تصوير فيلمه الجديد "أولاد رزق 3.. القاضية"، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى 2024، ويشاركه فيه ممجموعة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف وآسر ياسين.



وقال عز في تصريحات إعلامية: "إحنا خلصنا تصوير نص الفيلم تقريبًا والنص الثاني يتم تصويره في مصر، والمستشار تركي آل شيخ والجميع في المملكة كانوا متعاونين ورافعين سقف التوقعات للجزء الثالث من الفيلم إن شاء الله".



وأكد عز أنه من المقرر أن يظهر نجم الملاكمة العالمي تايسون فيوري، بشخصيته الحقيقية في الفيلم، حيث يتضمن مشاهد النزال التاريخي الذي جرى بين فيوري وخصمه فرنسيس نغانو في أثناء افتتاح "موسم الرياض" بالعاصمة السعودية.



وتضم قائمة نجوم "ولاد رزق 3... القاضية"، كلاً من أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وكريم قاسم، بالإضافة إلى قائمة من ضيوف الشرف والنجوم الجدد، تضم أسماء مصرية وعالمية، وهو من إخراج طارق العريان.



يذكر أن آخر أعمال أحمد عز هو فيلم "كيرة والجن" الذي عرض في عيد الفطر الماضي، وشارك في بطولته، كريم عبدالعزيز، سيد رجب، هند صبري، وغيرهم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد .