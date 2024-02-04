انت الأن تتابع خبر نسرين طافش تشوق جمهورها لفيلم السيستم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شوقت الممثلة نسرين طافش، الجمهور افيلمها الجديد السيستم الذي تشارك بطولته مع الفنان المصري أحمد الفيشاوي.



ونشرت نسرين، فيديو لها مرتدية فستان زفاف أنيق خلال تجولها في صالة للأعراس وبدت جميلة للغاية وكشفت ان هذا الفيديو التقطت منكواليس تصوير عملها الجديد الذي سيبصر النور في 7 شباط (فبراير).



وكتبت تعليق جاء فيه: "جاهزين تعرفوا الحكاية ! فيلم "السيستم" ابتداء من 7 فبراير (شباط) في جميع دور العرض في مصر و قريبا في صالات السينما العربية" .



فيلم "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوي وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي لايت .