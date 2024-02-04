نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن كوكب الشرق أم كلثوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم كوكب الشرق أم كلثوم محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما حلت امس ذكري وفاتها، وطالبت ام كلثوم وصية اعتبرها البعض غريبة نوعًا ما، فقبل وفاتها كانت قد أشترت أم كلثوم مقبرة بالبساتين وكانت أول من دفن في تلك المقبرة هي والدتها، وقبل وفاتها بوقت قصير وعندما كانت تمر أم كلثوم من المقابر أوصت حارس المقبرة بتلك الوصية أنها عندما تتوفي تدفن بجوار والدتها وألا يقوم أحد بفتح العين عليهم مرة ثانية، رحمة الله عليها ستظل تعيش بيننا إلى الأبد.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية معلومات عن كوكب الشرق أم كلثوم..

حياة ام كلثوم الشخصية

ولدت فاطمة بنت الشيخ المُؤذن إبراهيم السيد واشتهرت بعدة ألقاب منها «الست» و«سيدة الغناء العربي» و«كوكب الشرق»، في 31 ديسمبر عام 1898 في قرية طماي الزهايرة التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، كانت ووالدتها فاطمة المليجي تعمل كربة منزل، ولها أخت متزوجة إسمها رقية وأخ إسمه خالد أكبر منها، ذات مرة سمعت أباها يُعلم أخيها خالد القصائد والتواشيح ليساعده في عمله الإضافي، ومع التكرار حفظت ما سمعته وبدأت تقليد والدها دون قصد وهي تلعب مع دميتها، وعندما سمع والدها ما تعلمته انبهر من قوة نبرتها، فطلب منها أن تنضم معه لدروس الغناء.

حياة كوكب الشرق أم كلثوم المهنية

وكانت نقطة انطلاق ام كلثوم القوية عندما تعرفت على الشاعر الكبير أحمد رامى، ثم الملحن الكبير الراحل محمد القصبجى، وفى عام 1928 أصدرت مونولوج "إن كنت أسامح وأنسى الآسية" والذى حقق لها شهرة كبيرة، لتشارك بصوتها فى فيلم "أولاد الذوات" عام 1932، ثم التحقت بالإذاعة المصرية عند إنشائها عام 1934.

أهم أعمال أم كلثوم

قدمت أم كلثوم العديد من الألبومات والأغاني الشهيرة. من بين أشهر أغانيها "ألف ليلة وليلة" و"الأطلال" و"أنت عمري" و"الف ليلة وليلة" و"كان عنا طاحونة".

سبب ارتداء أم كلثوم نظارة سوداء مع منديل في يدها

تميزت ام كلثوم بارتدائ النظارة السوداء مع منديل في يدها، ويرجع السر في ذلك هو إصابتها بمرض في الغدة الدرقية تسبب في جحوظ عينيها وكذلك تعرق شديد في راحة يديها فكانت تمسح العرق بمنديلها حتى أصبحت النظارة والمنديل جزءًا لا يتجزأ من شخصيتها على المسرح.

سبب وفاة أم كلثوم

في يوم الأثنين 3 فبراير 1975م عند الرابعة مساءًا توفيت أم كلثوم في القاهرة بسبب قصور القلب عن عمر يناهز 76 عامًا، شُيّعت جنازتها من مسجد عمر مكرم الواقع بوسط القاهرة، وكانت جنازةً مهيبة ومن أكبر الجنازات في العالم إذ قُدِّر عدد المشيعين بين 2 إلى 4 ملايين شخص.