نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على آخر أعمال أم كلثوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم كوكب الشرق أم كلثوم محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما حلت امس ذكري وفاتها، وطالبت ام كلثوم وصية اعتبرها البعض غريبة نوعًا ما، فقبل وفاتها كانت قد أشترت أم كلثوم مقبرة بالبساتين وكانت أول من دفن في تلك المقبرة هي والدتها، وقبل وفاتها بوقت قصير وعندما كانت تمر أم كلثوم من المقابر أوصت حارس المقبرة بتلك الوصية أنها عندما تتوفي تدفن بجوار والدتها وألا يقوم أحد بفتح العين عليهم مرة ثانية، رحمة الله عليها ستظل تعيش بيننا إلى الأبد.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اخر ما قدمت أم كلثوم قبل وفاتها..

اخر ما قدمت أم كلثوم قبل وفاتها



توفيت أم كلثوم وكانت آخر أغانيها حكم علينا الهوى التي كتبها أيضا عبد الوهاب محمد ولحنها الموسيقار بليغ حمدي ولم تغنيها أم كلثوم على المسرح ولكن سجلت كأسطوانة صدرت بعد وفاتها.

سبب ارتداء أم كلثوم نظارة سوداء مع منديل في يدها

كانت ام كلثوم متميزة دائما بارتداء النظارة السوداء مع منديل في يدها، ويرجع السر في ذلك هو إصابتها بمرض في الغدة الدرقية، الذي تسبب في جحوظ عينيها وكذلك تعرق شديد في راحة يديها فكانت تمسح العرق بمنديلها حتى أصبحت النظارة والمنديل جزءًا لا يتجزأ من شخصيتها على المسرح.

نبذة عن ام كلثوم

ولدت فاطمة بنت الشيخ المُؤذن إبراهيم السيد واشتهرت بعدة ألقاب منها «الست» و«سيدة الغناء العربي» و«كوكب الشرق»، في 31 ديسمبر عام 1898 في قرية طماي الزهايرة التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، كانت ووالدتها فاطمة المليجي تعمل كربة منزل، ولها أخت متزوجة إسمها رقية وأخ إسمه خالد أكبر منها، ذات مرة سمعت أباها يُعلم أخيها خالد القصائد والتواشيح ليساعده في عمله الإضافي، ومع التكرار حفظت ما سمعته وبدأت تقليد والدها دون قصد وهي تلعب مع دميتها، وعندما سمع والدها ما تعلمته انبهر من قوة نبرتها، فطلب منها أن تنضم معه لدروس الغناء، وكانت نقطة انطلاقها القوية عندما تعرفت على الشاعر الكبير أحمد رامى، ثم الملحن الكبير الراحل محمد القصبجى، وفى عام 1928 أصدرت مونولوج "إن كنت أسامح وأنسى الآسية" والذى حقق لها شهرة كبيرة، لتشارك بصوتها فى فيلم "أولاد الذوات" عام 1932، ثم التحقت بالإذاعة المصرية عند إنشائها عام 1934.

