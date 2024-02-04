نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على عدد زيجات كوكب الشرق أم كلثوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم كوكب الشرق أم كلثوم محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما حلت امس ذكري وفاتها، وطالبت ام كلثوم وصية اعتبرها البعض غريبة نوعًا ما، فقبل وفاتها كانت قد أشترت أم كلثوم مقبرة بالبساتين وكانت أول من دفن في تلك المقبرة هي والدتها، وقبل وفاتها بوقت قصير وعندما كانت تمر أم كلثوم من المقابر أوصت حارس المقبرة بتلك الوصية أنها عندما تتوفي تدفن بجوار والدتها وألا يقوم أحد بفتح العين عليهم مرة ثانية، رحمة الله عليها ستظل تعيش بيننا إلى الأبد.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية عدد زيجات كوكب الشرق أم كلثوم..

عدد زيجات كوكب الشرق أم كلثوم

تداول إن كوكب الشرق تزوّجت 4 مرات، الأولى صورية من صديق والدها، ثم الملحن محمود الشريف، ثم عرفيًا لمدة 11 سنة من الكاتب الكبير ​مصطفى أمين​، وأخيرًا تزوجت طبيبها حسن الحفناوي الذي كان يعالجها من الغدة الدرقية.

صديق والدها الشيخ عبد الرحيم

تزوج منها بشكل صوري، حتى تتمكن من السفر للعراق لإحياء 4 حفلات هناك؛ حيث كان القانون يمنع سفر الفنانات غير المتزوجات إلى الخارج، اضطرت لتلك الحيلة حتى تتمكن من السفر، واستمرت هذه الزيجة ثلاثة أسابيع وهي الفترة التي قضتها "أم كلثوم" خارج البلاد.

الدكتور حسن الحفناوي

فاز رسميًا بلقب زوج السيدة أم كلثوم أو "السِت" كما تُلقب، والذي كان يصغرها بنحو 17 عامًا‏، والذي تزوجت منه بشكل مفاجئ ربما لرغبتها في الاحتفاظ به كطبيب خاص طول الوقت، واستمر زواجها منه حتى وفاتها.

الملحن محمود الشريف

نشأت بينهما قصة حب كبيرة في منتصف الأربعينيات، وبالرغم من إعلان خطبتهما إلا أن الزواج كان عرفيًا وليس موثقًا ولم يستمر سوى أسابيع قليلة؛ حيث طلبت "سومة" الطلاق منه بعدما فوجئت بأنه لا يزال محتفظًا بزوجته الأولى.

الصحفي مصطفى أمين



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أكدت الدكتور "رتيبة الحفني" زواجهما بعقد عرفي، لمدة 11 عاما، حيث قالت أثناء تواجدها في مكتبة الإسكندرية، ومن خلال مؤتمر صحفي عام 2005، إن كوكب الشرق تزوجت سرا لمدة 11 عاما من الكاتب الصحفي الأستاذ الراحل مصطفى أمين، مؤسس دار أخبار اليوم. وأنه قد عقد قرانهما عند الرئيس جمال عبدالناصر.

اخر ما قدمت أم كلثوم قبل وفاتها



توفيت أم كلثوم وكانت آخر أغانيها حكم علينا الهوى التي كتبها أيضا عبد الوهاب محمد ولحنها الموسيقار بليغ حمدي ولم تغنيها أم كلثوم على المسرح ولكن سجلت كأسطوانة صدرت بعد وفاتها، في يوم الأثنين 3 فبراير 1975م عند الرابعة مساءًا توفيت أم كلثوم في القاهرة بسبب قصور القلب عن عمر يناهز 76 عامًا، شُيّعت جنازتها من مسجد عمر مكرم الواقع بوسط القاهرة، وكانت جنازةً مهيبة ومن أكبر الجنازات في العالم إذ قُدِّر عدد المشيعين بين 2 إلى 4 ملايين شخص.

أهم أعمال أم كلثوم

قدمت أم كلثوم العديد من الألبومات والأغاني الشهيرة. من بين أشهر أغانيها "ألف ليلة وليلة" و"الأطلال" و"أنت عمري" و"الف ليلة وليلة" و"كان عنا طاحونة"