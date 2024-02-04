نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. تعرف على آخر أمنية لـ عزت العلايلي قبل رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف مثل هذا اليوم ذكرى رحيل الفنان عزت العلايلي، الذي تميزت شخصيته بالحزم والانضباط، والوطنية، وتعددت أعماله الفنية التي لاحصر لها بين السينما والمسرح والتلفزيون، ليرحل عن عالمنا ويترك لجمهوره تاريخ فني حافل ومميز.





ماهي آخر أمنية للفنان الراحل عزت العلايلي؟





تمنى العلايلي قبل وفاته المشاركة في عمل سينمائي ضخم يتناول التغيرات السياسية والاجتماعية التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويوضح كيف يحظي بحب المصريين الذين اختاروه رئيسا لهم، بعد إزاحة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وحكى في لقائه ببرنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمة الإعلامية إنجي علي، أنه يريد إعادة تقديم مسرحيته الشهيرة "أهلا يا بكوات" وبالفعل تحدث مع وزيرة الثقافة في هذا الأمر، ورحبت بالفكرة.





مشواره الفني





بدأت رحلته الفنية في فيلم “رسالة من امرأة مجهولة” في عام 1962، ثم ذاعت شهرته وعمل مع العديد من كبار المخرجين وعلى رأسهميوسف شاهين، وصلاح أبو سيف.



وقدم عزت العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية أبرزها "الارض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاحأبو سيف.



وأكمل مسيرته الفنية في بطولة فيلم “ذئاب لا تأكل اللحم”، وتم تصوير الفيلم في دولة الكويت، والفيلم من إخراج سمير خوري.

وقد تم منع هذا الفيلم من العرض في السينما وعلى شاشات التليفزيون، وذلك لظهور الفنانة ناهد شريف عارية تمامًا في أحد مشاهدالفيلم، وهذا ما اعترضت عليه النقابة، حيث أن هذه المشاهد تخدش حياء المشاهدين.





وعرف عزت العلايلي دائما بحبه وإخلاصه ودفاعه الدائم عن وطنه الحبيب مصر، مما استدعى لأن ينضم إلى حركات الكفاح ضد الإنجليزبمدن القناة عندما كان طالبا في الجامعة، وجاء ذلك بالتزامن مع تعرض الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لحادث المنشية الشهيربالإسكندرية عام 1954، وعلى خلفية هذا الحادث تم اعتقال الفنان عزت العلايلي لمدة 21 يوما.





زواجه وأبنائه

تزوج الفنان عزت العلايلي من سناء الحديدي، وأنجب منها ولده محمود وابنته رجاء، وعندما توفيت في يوليو 2017.





وفاة عزت العلايلي

رحل الفنان القدير عزت العلايلي عن عالمنا يوم 5 فبراير لعام 2021 عن عمر ناهز 87 عاما، بعد رحلة طويلة مع الفن المصري.