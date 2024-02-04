نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يحتل المركز السابع على اليوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتل الفنان رامي جمال المركز السابع في تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، بآخر أغانيه الدرامية لموسم الشتاء، بعنوان "إبن امبارح”.

ولاقت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها وأصبحت التريند السابع على يوتيوب، وحصدت أغنية “إبن إمبارح” منذ طرحها ما يقرب من 800 ألف مشاهدة،لتصبح ضمن قائمة الأغاني الأكثر بحثًا ومشاهده، على تطبيق يوتيوب.





صناع أغنية إبن امبارح لـ رامي جمال

وأغنية "ابن امبارح" من كلمات مودي نبيل، الحان فارس فهمي، توزيع ميكس وماستر محمد شفيق.





كلمات أغنية “إبن امبارح” لـ رامي جمال





مقربتوش ف يوم منى.. ده كان يسمع يادوب عنى وغلطة عمرى هي أنى.. انا اللى عليا كبرته

وماشى يا عينى من خيبته.. يقول للناس انا سيبته وناسى زمان منين جيبته.. ياريتنى ساعتها صورته بقى ابن امبارح الغلبان.. بيتكلموعندهلسان ده كان عامل ملاك بجناح.. لكن معلش انا الغلطان بلعت الطعم وأتشديت.. وقرب منى واهتميت





طلع كداب وفيه أتخميت.. ووشه التانى فعلًا بان مكنش يطول يعيش جنبى.. وقلة أصله مش ذنبى كبر دلوقتى على قلبى.. وشايف نفسهعالأخر

أهو اللى ف صوته بيعلى.. ده كان يتمنى يوصلى

دى وسعت منه بيقولى.. هايمشى كأنه مش فاكر





رامي جمال يروج لـ أغنية “إبن امبارح”





وروج الفنان رامي جمال لأغنية “إبن امبارح”، شارك البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق عليه قائلًا: “مقربتوش في يوم مني …ده كان يسمع يدوب عني …وغلطه عمري هي اني..أنا اللي عليا كبرته …وماشي ياعينيمنخيبته …يقول للناس ده أنا سبته.. وناسي زمان منين جبته …يارتني ساعتها صورته ميعادنا يوم الجمعه الساعه ٤ مع آخر اغنيه درامافي الشتا ده”.





أغاني رامي جمال خلال فصل الشتاء لهذا العام

وفي سياق متصل يذكر أن رامي جمال قد طرح عدد أغاني درامية كثيرة خلال فصل الشتاء هذا حيث بدأ الأغاني الدرامية بأغنيةجيت متأخر ثم أغنية أهي مشيت وأغنية دوخناك يا فراق وأغنية بُعده فارق، وأغنية هي حكاية ختامًا بأغنية ابن امبارح.





آخر أعمال الفنان رامي جمال

طرح المطرب رامي جمال، منذ أيام عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أغنية "هي حكاية"، وهي من كلمات محمدمصطفى ملك، ألحان رامي جمال، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي.

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