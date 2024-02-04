رسميا.. عودة مصطفى كامل لمهام موقعه كنقيب للموسيقيين

القاهرة - محمد ابراهيم - تواجد الفنان مصطفى كامل، قبل قليل بمكتبه لاستكمال مهام موقعه كنقيب للموسيقيين، وذلك بعد التلويح بالابتعاد عن العمل النقابى لدوافع أعلنها قبل ساعات رفقة مجلس إدارة المهن الموسيقية بالكامل فى بث مباشر من منزله " فيديو "، وبحضور عدد من السادة الصحفيين والإعلاميين.



الهدوء التام فى الاحتفاء بعودة النقيب لم يتنافى والحفاوة البالغة التى استقبله بها موظفى وعمال النقابة وأعضاء مجلس الإدارة الذين اصر بعضهم على تسجيل هذا الموقف بالتقاط بعض الصور.

مصطفى كامل يتحدث عن ما يحدث في النقابه



وفى تصريحات صحفية قال نقيب الموسيقيين أن ماحدث لم يكن مراوغة منه على الاطلاق كما يردد بعض الفاسدين ممن يريدوا العودة بالنقابة للخلف، وأشار أن وزملاءه فى مجلس الإدارة على علم بكل التفاصيل، كما أن عودته طبيعية نظرًا لتقديره لاعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة النقابة وتقديرهم له والمحبة المتبادلة بينهم والتى لن يفسدها " شرذمة " من المنحطين



وأكد الفنان مصطفى كامل أنه ومعه المجلس الحالى فى قمة التماسك والوعى بما يحاك ضد النقابة التى شهدت منذ قدومه تطورًا كبيرًا على كل المستويات بشهادة الجميع، فى ظل مجهود خرافى يقوم به ومعه كل اعضاء مجلس الإدارة.



واختتم كامل تصريحاته بأن نقابة موسيقيين مصر لن تعود خطوة واحدة للخلف فى ظل وجوده على رأسها