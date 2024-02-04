القاهرة - محمد ابراهيم - تفصلنا أيام قليلة عن شهر رمضان المبارك، الذي يشهد منافسة قوية بين نجوم عالم الدراما التلفزيونية، وتتنوع الأعمال ما بين الدرامية والرومانسية والكوميدية والإثارة والغموض والتشويق، إننا على موعد مع وجبة دسمة من الدراما المختلفة على جميع الفئات تجهزها الشركة المنتحدة للخدمات الإعلامية للجمهور المصرى والعربى.

نجوم في سنة أولي بطولة في رمضان 2024

ويشهد الموسم الدرامى المقبل تواجد نجوم يحصلون على فرصة البطولة المطلقة للمرة الأولى في دراما رمضان، حيث يتواجد كل من النجوم أحمد العوضى ودياب والشبان أحمد داش وعصام عمر، وخلال السطور التالية يعرض لكم دوت الخليج الفني معلومات عن هؤلاء الابطال، كالتالى..

أحمد العوضى

يعيش الفنان أحمد العوضى حالة من النشاط الفني، وحصل علي أولي بطولة مطلقة في التلفزيون والسينما، ويقدم بطولة مسلسل "حق عرب" يشارك في بطولته نخبة من الفنانين منهم: أحمد العوضي ودينا فؤاد ورياض الخولي ووليد فواز وأحمد عبد الله ومحمد علاء وسلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث، يواصل تصوير مسلسل "حق عرب" بشارع المعز وتجسد الفنانة دينا فؤاد شخصية فتاة شعبية اسمها "حنان" تعمل على "نصبة شاى".

أحمد داش وعصام عمر

ويقدم الشبان أحمد داش وعصام عمر أولى تجاربهم المطلقة في رمضان بمسلسل" مسار اجبارى" الذى يتكون من 15 حلقة، سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، تراهن المتحدة للخدمات الاعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام اذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين الذين يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب.

دياب

ويقدم دياب أولى بطولاته المطلقة في دراما رمضان بمسلسل "مليحة" الذى يتناول القضية الفلسطينية، ومكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من ميرفت أمين، اشرف زكى، وحنان سيلمان، وأخرون، تأليف رشا الجزار، إخراج عمرو عرفه، ومن المقرر الإعلان عن البوسترات الدعائية للعمل خلال الأيام المقبلة، ويعتبر هو المسلسل الداعم للقضية خلال ايام شهر رمضان المقبلة، مسلسل مليحة، عمل درامي يشارك في بطولته عدد من النجوم المميزين منهم: دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان ومن تأليف رشا عزت النجار وإخراج عمرو عرفة، والعمل من إنتاج المتحدة.