بـ 50 ألف دولار.. أحمد سعد يساهم في حل أزمة الاقتصاد المصري

القاهرة - محمد ابراهيم - في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر من أزمة إقتصادية لم تشاهدها من قبل، وعلى آثرها قرر النجم أحمد سعد بالتبرع بجزء من أجره من الحفلات التي يحييها خارج مصر لصالح الاقتصاد المصري.

فنشر الفنان أحمد سعد فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” قائلًا: “طبعًا إحساسي إن مصر بتمر بمشكلة اقتصادية أصبح دلوقتي شيء يؤرقني ويتعبني جدًا، ودايمًا بفكر في إيدي إيه أعمله، وبصراحة حسيت إني لازم أعمل حاجة”.

وتابع سعد: “قررت من أجري بره مصر اللي بقبضه بالدولار أتبرع بـ 50 ألف دولار للاقتصاد في بلدي، ده شيء أكيد لا يذكر لحجم الاقتصاد عندنا، المبادرة طالعة مني محدش وجهني أو حد قال لي أعمل أي حاجة، مش عارف أوديهم لمين أو أعمل إيه علشان أحس إحساس كويس تجاه مصر حبيبتي بلدي، وأي حد هيعمل زيي هيحس إحساس حلو بنفسه”.

آخر حفلات أحمد سعد

ومن جانب آخر، قدم الفنان أحمد سعد حفل جماهيري ضخم يوم الجمعة الماضية داخل القرية العالمية في دبي داخل الإمارات العربية المتحدة، وهو الحفل الأضخم خلال هذا الموسم بالقرية وذلك بعد حضور أكثر من ٤٠ الف شخص من جمهور أحمد سعد من مختلف الدول العربية.



وكانت مفاجأة الحفل هو ظهور شقيقة الفنان عمرو سعد وصعوده علي خشبة المسرح وهي ثاني مره يظهر عمرو سعد معه في حفل غنائي وذلك بعد ان غنى معه في حفله موسم جده وقدموا أغنية "عملنا حملة" ولاقت ردود افعال قوية.