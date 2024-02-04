تفاصيل شخصية صابرين في مسلسل" مسار اجبارى" رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة صابرين فى مسلسل “مسار إجبارى” بطولة النجمان أحمد داش وعصام عمر، والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.

تفاصيل شخصية صابرين في مسلسل" مسار اجبارى"

تقدم صابرين دور ام عصام عمر، وتعد الشخصية كوميدية، ولكنها سوداء أو كما يطلق عليها "شر البلية ما يضحك"، ولم تقدم كوميديا مضحكة فى العمل بشكل صارخ ولكنها مجرد خفة دم فقط،

موعد تصوير أول مشاهد صابرين في" مسار اجبارى"

تبدأ صابرين تصوير أول مشاهدها في مسلسل "مسار إجبارى" المكون من 15 حلقة، غدًا الثلاثاء لتلتحق بأسرة العمل الذى انطلق تصوير أول مشاهده اليوم الإثنين، تجسد خلال أحداث العمل شخصية والدة عصام عمر، وتمر بالعديد من المواقف والتحديات وذلك في إطار اجتماعى مشوق.

تصريحات صابرين علي مسلسل" مسار اجبارى"

وسبق، وتحدثت صابرين عن شخصيتها في مسلسل" مسار اجبارى"، قائلة: الاختلاف يظهر على الشاشة، لا استطيع الكشف أى تفاصيل عن الشخصية فى المرحلة الحالية، ولكن كل ما يمكن قوله، إن هذه الأم تحمل كثير من المشاعر والأحاسيس المختلفة التى تظهر على الشاشة، وهناك اختلاف فى شخصية الأم سواء التى أجسدها أو بسمة فى العمل، حيث تجد شخصيتين متناقضتين تماما، متحمسة جدًا للعمل باعتباره أول انتاجات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكذلك العمل مع المخرجة نادين خان، وأيضًا المنتجة دينا كريم، أحببت التجربة القائمة على الشباب واريد العمل مع أجيال مختلفة، مع وجود دراما اجتماعية أسرية بها ضحك وشجن ورومانسية في نفس الوقت.

تفاصيل مسلسل" مسار اجبارى"

ويقدم الشبان أحمد داش وعصام عمر أولى تجاربهم المطلقة في رمضان بمسلسل" مسار اجبارى" الذى يتكون من 15 حلقة، سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، تراهن المتحدة للخدمات الاعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام اذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين الذين يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب.

