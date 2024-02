نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير المصري يشارك في مهرجان SXSW بفيلم See it Say it في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان أمير المصري، بفيلم See it Say it، ضمن مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة 31 من المهرجان SXSW، التي تقام فاعليتها ما بين 8 لـ 16 مارس في أوستن تكساس – الولايات المتحدة. تفاصيل فيلم See it Say it وتدور أحداث الفيلم حول شاب فقير، ولكنه طموح ويريد فرصة مشاركة في تجارب الأداء لدور سينمائي، وبعدها تتغير حياته للأبد، وتتطور الأحداث بعد ذلك. يضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: أمير المصري، جولي نامير، مادلين بوير، وهو من تأليف وإخراج نيز. أحدث أعمال أمير المصري ومن ناحية اخري، اعلن «أمير المصري» عن مشاركتة في مسلسل Faithless الأيرلندي، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي ويلعب أمير المصري شخصية شاب مصري إيرلنظي ويعيش في لوس أنجلوس، وتقابله عدة أزمات، المسلسل من تأليف باز العشماوي، آخراج ديكلان ريكس، ويتكون من 6 حلقات، يعرض لأمير المصري حاليًا أحدث أعماله مسلسل Vigil 2 على BBC، Peacok، NBC والمسلسل بطولة أمير المصري، سوران جونز، روز ليزلي، جاري لويس. آخر أعمال أمير المصري يذكر ان اخر اعمال أمير المصري هو فيلم "هاشتاج جوزني"، وشاركه البطولة كل من مايان السيد، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، صابرين، بيومي فؤاد وآخرين، وحاز الفيلم على إعجاب الجماهير، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا الرومانسية، عندما يتعرض الدي چي الشهير فارس لعدد من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية، لعدم قدرته على الاعتراف بحبه لفتاة أحلامه، خوفا من فقدها بسبب حيلة تدبر له، تؤدي إلى زواج أي فتاة يعترف لها بحبه. ايضا فيلم Club Zero للمخرجة جاسيكا هاوسنر في المسابقة الرسمية بالدورة 76 من مهرجان كان السينمائي، شارك في مسلسل الاختيار 3 الذي عرض في السباق الرمضاني للعام 2022، حيث تناول العمل ما شهدته مصر خلال الأعوام التي تلت ثورة 25 يناير، الأسباب التي أدت إلى وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة، والأزمات التي حلت بمصر خلال تلك الفترة، مما أثار حالة من الغضب الشعبي ضد الجماعة والرئيس السابق محمد مرسي، وانتهت باندلاع ثورة 30 يونيو.