نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي قائمة أبطال مسلسل "ابن حرام" بطولة رانيا يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة رانيا يوسف، لبدء تصوير مسلسل جديد بعنوان “ابن حرام” خلال الفترة المقبلة، ويشارك في المسلسل من الفنانين مع رانيا يوسف، الفنان مدحت صالح، خالد زكي، منة فضالي، هايدي رفعت، نوليا مصطفى، نضال الشافعي، أشرف زكي.

أحدث أعمال رانيا يوسف

ومن ناحية اخري، تنتظر رانيا يوسف عرض مسلسل وبقينا اتنين، بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

أعمال رانيا يوسف في رمضان 2024

‏وايضا تشارك الفنانة رانيا يوسف من خلال مسلسلها الرمضاني دماء العذاري، الذي تم الاعتراض عليه من قبل المصنفات الفنية وأدى إلى إجبار صناع العمل على تغيرر اسمه إلى جريمة منتصف الليل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتين بالجامعة في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما، وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة، الذي يشارك به مجموعة من الفنانين بجانب رانيا يوسف ومنهم: أحمد عبدالعزيز، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، صلاح عبدالله، ميار الغيطي، وملك قورة، أحمد منير ومحمد فاروق شيبة، وكريم عبد الغني والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.

آخر أعمال رانيا يوسف

والجدير بالذكر ان آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مشاركتها في مسلسل «عالم تاني» بطولة الفنان نضال الشافعى، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقى، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، وآخرين، والعمل من تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد، تدور أحداثه حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، حيث تتعرض (نغم) عازفة البيانو لحادث يغير حياتها لتصل لمرحلة من مراحل الشفافية الروحية، وتسقط الأقنعة عن أقرب الناس لها سواء كان زوجًا أو صديقًا، وتجد نفسها في مفترق الطرق.