نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاحه في السينمات.. مني زكي تكشف تحضيرات فيلم "رحلة 404" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت منى زكي، خلال لقائها ببرنامج الحكاية، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة mbc مصر، عن كواليس التحضير لفيلمها رحلة 404، الذي يُعرض حاليًا في السينمات.

مني زكي تكشف تحضيرات فيلم رحلة 404

وقالت منى زكي: “فيلم رحلة 404 استغرق وقت طويل من أجل الخروج للنور، حيث عرض عليّ المخرج هاني خليفة سيناريو العمل في 2011، وكنا نتواصل مع العديد من المنتجين من أجل تقديمه ولكن كل منتج كنا نعرض الفكرة عليه تنال إعجابه وفي النهاية يرفض تقديمها بحجة أن الفيلم ليس جماهيري، قبل أن يأتي المنتج محمد حفظي ويتحمس لإنتاج العمل”.

مني زكي تتحدث عن إيرادات فيلم رحلة 404

وواصلت: “لم أكن متخوفة من تقديم فيلم رحلة 404، وأحببته من أول يوم وأعجبت بفلسفته، وأكثر ما جعلني مطمئنة لهذا الفيلم هو وجود المخرج هاني خليفة، ولكني كنت خايفة أن الستات ماتعجبهمش الشخصية ولكن في النهاية عجبت كتير منهم.. أنا مش بتاعت إيرادات وعمري ما أعمل فيلم وأفكر في الإيرادات لأن الستات مش بتجيلها فرصة أنها تعمل بطولات في السينما كتير، ولكن رحلة 404 حقق نجاح في الشباك ولم أكن أفكر في هذا الأمر أو أهتم به//”.

أبطال فيلم “رحلة 404”

فيلم “رحلة 404” بطولة الفنانة مني زكي بالإضافة لمشاركة نخبة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبد الرسول، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع.

قصة فيلم رحلة 404

فيلم رحلة 404 يدور في إطار اجتماعي درامي تشويقي، حول رحلة تخوضها منى زكي التي تقدم شخصية غادة من القاهرة إلى مكة، حيث تقرر الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج مع والدها، ولكن قبل السفر بأسبوع تحدث مفاجأة تغير مجرى حياتها، وتصبح في حيرة من أمرها، إما أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تتجه إلى طريق آخر، مما يدخلها في صراعات عديدة خلال الأحداث.