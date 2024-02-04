نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسامي أغاني الجزء الثاني من ألبوم أصالة "لحقت نفسي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفصحت الصفحة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع إنستجرام، عدد وأسامي أغاني الجزء الثاني من ألبوم الفنانة أصالة، والأغاني هي: "لحقت نفسي، أعراض الغياب، عشق الروح، حديقة تلج، نسيت، عايشة حالة".

آخر أعمال أصالة

يذكر أن آخر أعمال أصالة كان طرحها خلال الأيام الماضية أغنية «العجب في الهوى»، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وتعاونت أصالة في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي الصامل، والملحن مُبهم، والموزع الموسيقي سيروس وتغني اصالة الأغنية باللهجة الخليجية، كما طرحت أغنية "ما عرفتك" التي أنتجتها شركة الخوار للإنتاج الفني في أول تعاون مع الشاعرة الإماراتية المزن، والتي طرحتها عبر قناتها بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما طرحت أغنية لما بنتجاهل، وهي من كلمات محمود كلازا، وميكس وماستر ماهر صلاح.

تعاونها مع أحمد سعد

ومنا ناحية آخرى، تستعد الفنانة أصالة، لإحياء حفل غنائي على مسرح الكويت أرينا، بمشاركة النجم أحمد سعد، وذلك مساء الأربعاء الموافق 14 فبراير الجاري، ضمن سلسلة حفلات مهرجان فبراير الكويت



بعد انتشار الفيديو المتداول لها وهي تدخن..أصالة تقدم اعتذارها للجمهور

حرصت الفنانة أصالة أن تقدم اعتذارها لـ جمهورها بعد انتشار فيديو لها أثناء كواليس برنامج "سعودي ايدول" وهي تدخن بين أعضاء لجنة التحكيم وتحاول أن تخفي أداة التدخين بواسطة ورقة إدلاء الملاحظات، مما جعل الرواد يغضبون منها بشكل كبير وينشرون الفيديو ويعلقون تعليقات سلبية

لتخرج صديقتها الفنانة أحلام عن صمتها وتدافع عنها وتعيد نشر تغريدة تحتوي على صور أصالة وهي تدخن وتقول: "اعذر مروري تغريده مستفزه وغير لائقه وهذا لن يقلل من قدرها اخويه هي انسانه عفويه وتحترم جمهورها والا كانت دخنت ع الهوى،ومثل ما شفت وراء الكواليس!!

وتابعت: "والناس اللي تتصيد من دون اي احترام لخصوصيتها عيب عليهم والكل يدخن ماسوت شي عظيم ولها كل المحبه والتقدير اصاله صارت بنتنا وما نرضى فيها".



رد أصالة على الموقف

لترد أصالة على تغريدة أحلام من خلال إعادة نشرها وتقدم إعتذارها وتقول: "غاليتي لومي ألف شكر على كلامك الطيّب وشعورك الغالي واليوم كنت رح ردّ وأعتذر على تصرّفي وطبعًا ماكان المفروض أشرب ڤيب قدّام النّاس بسّ كان وقت التّصوير طويل وأخدت من صديقه موجوده وشربت منّه شوي وللأسف صوّروني بكرّر إعتذاري ورح كون أحرص على صورتي الّلي كلنا سوا شكّلناها".