نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببرنامج “من أحلى لأحلى”.. أمينة شلباية تعود لتقديم البرامج التليفزيونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الإعلامية وخبيرة الإتيكت أمينة شلباية عن عودتها لتقديم البرامج التليفزيونية بعد فترة غياب طويلة، عبرحسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشاركت أمينة شلباية صورًا من كواليس تحضيرات برنامجها خلال حسابها على موقع إنستجرام: وكتبت معلقًا: برنامج من أحلي لأحلي كل يوم سبت والأحد الساعة ٧ مساءًا والإعادة يوم الخميس والجمعة الساعة ١٠ صباحًا علي قناةTen. متنسوش تتفرجوا علي الحلقات وتقولولي رأيكم.





أمينة شلباية تتحدث عن تجربتها التمثيلية الأولى





تحدثت الإعلامية أمينة شلباية عن تجربتها الأولى في التمثيل من خلال فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، والذي يناقش قضية فرق السن الكبير بينالزوجين.

تقول شلباية: "المخرج حسام الجوهري هو من قام بترشيحي للفيلم، وهو من أقنعني بالتمثيل وساعدني كثيرًا، لم أقرأ الدور في البداية منخلال الاجتماع معه هو سرد لي الدور وكل ما يخصه والشخصية هي أنا فهي قريبة جدًا من شخصيتي.. هي مصممة مجوهرات لديها ثقةفي نفسها بتلبس زيي شكلها زيي، حسيت إن أنا مش همثل كأني زي ما بتكلم حاليا".





وتابعت: "الدور قريب جدًا مني فهي عندها بنت ومطلقة فالدور بأكمله قريب جدًا مني وأظهر في العمل والدة سلمى أبوضيف."

وعن رأيها في قضية فرق العمر في الحب، قالت شلباية: "بالطبع لا أتمنى أن يحدث هذا مع ابنتي ولكن لو حدث ذلك بالطبع سوف أتحدثمعها وأوضح لها المميزات والعيوب ولكن في حالة تصميمها على ذلك سأدعمها."





وأضافت: "كنت خائفة قبل التصوير لكن أثناء التصوير لم أشعر بذلك. كل مشاهدي كانت تجمع بيني وبين سلمى أبو ضيف، ولكني قابلتبالطبع باقي أبطال العمل وسعيدة بالعمل معهم."

وعن تكرار تجربة التمثيل قالت شلباية: "لو حصل أدعولي إن أبقى كويسة."

وتابعت: "أتمنى أن أعود ببرنامج جديد وقوي على التلفزيون، وحاليا أحضر لبرنامج".

يذكر أن فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة خالد الصاوي وشريف منير، سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمةعادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية، وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري.

تدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي ودرامي، والأحداث حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائيبالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة.