انت الأن تتابع خبر الجمهور يصف ابنة هيفاء وهبي بالنرجسية لهذا السبب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، الجدل بين الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن وصفت نفسها بـعبارة "جميلة وقوية كوالدتي بالضبط" .

وتفاعل رواد السوشال ميديا مع منشور زينب، لتنقسم آراؤهم بين داعمين لها، أكدوا أن "الثقة" هي أهم ما يجب أن يتصف به الشخص لإكمال حياته وأخذ قراراته من دون تردد، فيما وجه البعض الآخر الانتقادات لها، مؤكدين أن الصفات التي وضعتها تندرج تحت عنوان "النرجسية".

زينب، التي نشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مجموعة من الصور تحت عنوان "شوية معلومات عني"، كشفت عن نظرتها الشخصية لذاتها، مبينة أنها تشبه والدتها الفنانة هيفاء، سواء من الناحية الجمالية أو قوة الشخصية.



وأضافت كاشفة عن نظرتها لذاتها: "أحب نفسي، مهووسة بذاتي، التقديس لنفسي، هي فقط من تستحق، رائعة مثلي لن يرضيها القليل الباهت، حب الذات واجب لا نرجسية، وناعمة بمزاج حاد" .



ودائما ما تكون علاقة الفنانة هيفاء وابنتها زينب محط الأنظار بين الجمهور، والتي تدور حول العديد من التساؤلات، لكونها ليست المرة الأولى التي تلمح فيها زينب لوالدتها.



ووجهت زينب مؤخرا أبياتا شعرية تحدثت خلالها عن أهمية تواجد الأم في حياة الفرد، جاء فيها: أمك عشان أمك أحن الناس على همومك بتغسل قلبك الزعلان لا بتعيبك ولا بتلومك، ملكش صحاب فبتصاحبك وبتهون عليك صعبك، وبتديك دعوتين تنزل تلاقي البركة في هدومك.



وأرفقت زينب الأبيات حينها بتعليق أكدت خلاله مدى تأثرها بالكلمات، قائلة: آااااخ يا أمي الله يطول بعمر أمهاتكم.



وفي وقت سابق، ظهرت زينب رفقة ابنتها الصغيرة "دانييلا" التي يشبهها الجمهور بجدتها هيفاء، وهما ترقصان على أنغام أغنية الأخيرة "توتة"، معلقة: دانييلا مقضيتها عم تقول توتة توتة كل اليوم.. حب الأغنية بشكل .