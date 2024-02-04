نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبال حافل لـ مصطفى كامل في نقابة الموسيقيين بعد عودته لممارسة عمله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية وجميع العاملين الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، بكل حب وترحاب شديد وبالزغاريد، دل على حبهم وتقديرهم له، مردديين قائلا يامصطفى يامصطفى كلنا بنحبك يامصطفى، ونورت مكانك وكلنا في ضهرك ولا بد من استمرار مسيرة النجاح وتقديم الكثير من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

تراجع مصطفى كامل عن استقالته



وتراجع الفنان مصطفى كامل عن استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، وعاد اليوم الأحد لممارسة مهامه مرة أخرى، بعد أن لوح كامل بالاستقاله قبل أسبوعين، إلا أن أعضاء مجلس الإدارة دعموه في أداء مهامه وأقنعوه بالاثناء عن قراره من أجل استكمال مسيرته فى خدمة النقابة والعاملين بها.



وحرص مؤخرًا مجلس أعضاء نقابة المهن الموسيقية على زيارة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل في منزله يطالبونه بالرجوع عن قرار استقالته من منصب نقيب الموسيقيين، الذى ألمح به مؤخرًا، وأحضروا له تورتة، والتقى نقيب الموسيقيين مصطفى كامل أعضاء النقابة، حيث أعرب عن استيائه الشديد، وأكد أنه يتعرض للسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي طوال الوقت الأمر الذي أغضبه.



وقال مصطفى كامل أنني قدمت كل ما هو مميز خلال فترة عملي كنقيب للموسيقيين، بشكل أحاسب عليه أمام "الله" سبحانه وتعالي وأمام القانون، والحمدلله نقابة الموسيقيين نجحت في توفير الخدمات لأعضائها بجانب توفير المعاشات.

تصريحات مصطفى كامل



وفي تصريحات صحفية قال مصطفى كامل نقيب الموسيقيين أن ماحدث لم يكن مراوغة منه على الاطلاق كما يردد بعض الفاسدين ممن يريدوا العودة بالنقابة للخلف، وأشار أن وزملائه في مجلس الإدارة على علم بكل التفاصيل، كما أن عودته طبيعية نظرًا لتقديره لاعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة النقابة وتقديرهم له والمحبة المتبادلة بينهم والتى لن يفسدها "شرذمة" من المنحطين.



وأكد الفنان مصطفى كامل أنه ومعه المجلس الحالى في قمة التماسك والوعي بما يحاك ضد النقابة التي شهدت منذ قدومه تطورًا كبيرًا على كل المستويات بشهادة الجميع، في ظل مجهود خرافى يقوم به ومعه كل اعضاء مجلس الإدارة.



واختتم مصطفى كامل تصريحاته بأن نقابة موسيقيين مصر لن تعود خطوة واحدة للخلف في ظل وجوده على رأسها.

رغبة أعضاء نقابة المهن الموسيقية لمصطفى كامل

وأعرب أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عن رغبتهم المستقله وبإرادة حرة عن دعمهم للنقيب العام الفنان مصطفي كامل في أداء مهامه التي باتت واضحة للجميع من إنجازات تحققت علي أرض الواقع والتي أحدثت طفرة هامة وحيوية ونوعية في كافة أعمال وخدمات النقابه ولسنا بصدد حصر هذه الانجازات تفصيلا لأننا نحتاج ملء هذه السطور ولن تكفينا.

ولن يلتفت أعضاء مجلس الإدارة والنقيب العام إلى المتربصين والحاقدين علي النجاحات التي حققتها النقابة والتي ملأت السمع الأبصار، ولن تزيدهم إلا عزيمة واصرار علي استكمال مسيرة الاصلاح والتقدم والذي يصب في خدمة الجمعية العمومية.

ويتوجه أعضاء مجلس الإدارة برسالة إلى النقيب العام: “لن نقبل أن يكون هناك بديلا لاستكمال مسيرة النهوض بنقابتنا العريقة، وفقنا الله جميعا إلى مافيه الخير”.