نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة نمرة يغني تتر مسلسل 'سر إلهي' رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت روجينا خلال الأيام السابقة تصوير مسلسل سر إلهي، المفترض أن تشارك من خلاله في الموسم الرمضاني القادم 2024.

حمزة نمرة يغني تتر مسلسل سر إلهي

وتعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل سر إلهي مع حمزة نمرة لغناء تتر العمل، ومن المقرر تسجيله خلال الفترة المقبلة، وينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات الاجتماعية، وتجسد روجينا خلاله سيدة شعبية ومتزوجة من محمد ثروت، بينما يظهر صلاح عبدالله بشخصية والدها.

أبطال سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا، محمد ثروت، صلاح عبدالله، أحمد بدير، نهى عابدين، ميمي جمال، رنا رئيس، رشا مهدي، محمود الحديني، مراد مكرم، محسن منصور، أحمد مجدي، محمود حجازي، أحمد سلامة، مريم أشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

اخر حفلات حمزة نمرة

ومن ناحية اخري، أحيا الفنان حمزة نمرة أولى حفلات إطلاق ألبومه الأخير "رايق" فى مصر، على أحد مسارح مدينة الشيخ زايد، يوم الجمعة الماضية، فى تمام الساعة الثامنة مساءً، والذى حقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه في شهر أغسطس الماضي.

ألبوم "رايق"

يذكر أن الفنان حمزة نمرة، طرح في أغسطس الماضي ألبوم "رايق"، وضم أغاني: "عالم كدابة"، "أكيد راجعين"، "مش سليم"، "مرايات"، وتعاون في الألبوم مع نخبة من الشعراء، من بينهم: عمر طاهر، ومحمود فاروق، ومحمد السيد، وحسام سعيد، ومن الموزعين الموسيقيين: كريم عبدالوهاب، وعمرو الخضري، والكندي أندري مينا والموزع اليوناني أبوستليس مالياس، والملحن عمرو الشاذلي، وتم تصوير كليباته بين اليونان وبريطانيا.

كلمات أغنية رايق



مش فارق مين عليا

ولا فارق مين معايا

ولا فارق مين سابقني

ولا فارق مين اللي ورايا

كان صاحب ولا عشرة

كان أصلي ولا قشرة

كات أوضة ولا فيلا

كان شايب ولا بصرة

رايق رايق رايق

رايق وتقيل وراسي

وعايشلي دور مقاسي

رايق رايق رايق



حمزة نمرة يدعم أطفال فلسطين

ويحرص دائمًا الفنان حمزة نمرة على تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، وقام بنشر أغنيته الشهيرة "حكاية طفل" لمساندة أطفال قطاع غزة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، وعلق على الأغنية قائلًا: "اوقفوا الحرب، الحياة والأمل للأطفال".