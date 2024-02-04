نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره تريند جوجل.. الأزمة كاملة بين نزار الفارس وحورية فرغلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الإعلامي نزار الفارس تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد نشره مقطع فيديو برفقة الفنانة حورية فرغلي وتصالحهما بعد الأزمة التي نشبت بينهما في شهر مايو من العام الماضي.

أزمة نزار الفارس وحورية فرغلي

في شهر مايو الماضي حلت الفنانة حورية فرغلي ضيفة على البرنامج الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس وقام بنشر مقطع فيديو معلنًا خطبتهما، مما أثار حالة من الجدل وغضب حورية فرغلي.

وكانت ريهام سعيد قد كشفت في برنامجها السابق “صبايا الشمس” الذي كانت تقدمه على قناة الشمس، عن خبر خطبة حورية فرغلي ونزار الفارس، ونشرت صورا ومقطع فيديو حصري للاحتفال.

وقالت ريهام سعيد في برنامجها "صبايا الشمس" إن الإعلامي العراقي صرح للبرنامج بالخبر السعيد، وأرسل مجموعة من الصور والفيديوهات التي تم تصويرها في حفل الخطوبة.

وعرض برنامج "صبايا الشمس" فيديو للفنانة حورية فرغلي، وهي ترقص مع نزار الفارس، وتبدو على ملامحها السعادة، وفي فيديو آخر ظهر نزار الفارس وهو ييخبرها عن الأشياء التي لا يقبل بها قائلًا: "الملابس القصيرة ممنوعة، لست (سي السيد) ولكن أتمنى تكوني مطيعة".

رد نزار الفارس

ورد نزار الفارس، على تصريحات حورية فرغلي، التي نفت خطبتهما خلال مداخلة هاتفية، مع ريهام سعيد، وأوضحت أن ما يفعله من أجل التريند فقط ليخرج نزار ليرد عليها من خلال «ستوري» عبر «إنستجرام».

ونشرت ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو للنزار الفارس، يروى من خلاله الذي حدث بينه وبين حورية فرغلي قائلًا: "ردي على حورية فرغلي قالت معي أنا كبرت في العمر ولا أحد يحبني، وبعد عمليات التجميل من سيتزوجني؟، قلت لها يرضيك أنا عراقي وأخطبك على الهواء مباشرة توافقين، قالت طبعا اوافق".

أضاف: "أخدت يديها ورقصنا، وهذا كله مصور وسيعرض في البرنامج، وبعدها صورنا فيديو آخر في البلكونة، وأخبرتها أنني أغار من الملابس القصيرة واتفقنا وقتها أننا سنلتقي في اليوم التالي".

وتابع: أحبها واحترمها، هي كانت سعيدة وقالت إنه ا موافقة واتفقنا على اللقاء، تعجبت كثيرا مما قالته ونفيها في البرنامج، رغم أنها كانت سعيدة وقبلت بالخطوبة، أنا صادق في كلامي وسترون كل شيء في الحلقة.

ونفت حورية فرغلي خطبتها من نزار الفارس، وذلك خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية ريهام سعيد، وقالت: "أول مرة أشوفه امبارح في حياتي، ورقصنا سوا في البرنامج، قالي إنتي بتحبي ماجد المهندس؟ قولتله أه فقالي تحبي ترقصي على أغنية ليه فمرضتش أكسفه كنت بجامله".

وتابعت: "أنا فوجئت بيه بيصور فيديوهات من ورايا، ومتخبطش لنزار ولا لأي راجل تاني، هرفع عليه قضية هو خطبني من مين ده؟".