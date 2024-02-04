نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. تعرف على سبب وفاة الفنان السيد راضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغل الفنان والمخرج المسرحى السيد راضي الكثير من المواقع الفنية، ومنها رئيس اتحاد النقابات الفنية في مصر، وهو فوق هذا مؤسس مسرح الطفل بمصر في ١٩٨٣، وعرف السيد راضى بأنه مخرج كبير وممثل معروف، حيث قدم الكثير من الأعمال سواء في السينما أو الدراما والتي حققت النجاح جماهيريًا ومشاهدة أيضًا، ولكن لم يقتصر عمله على الإخراج والتمثيل فقط، فقد قام بتأليف وكتابة سيناريو لخمس مسلسلات وفيلم، حيث قام السيد راضى في بداية رحلة كتابة السيناريو، بتأليف فيلم "إلى من يهمه الأمر"، بطولة نورا، سمير غانم، أبو بكر عزت، نبيلة السيد، نعيمة الصغير، صلاح نظمى، وغيرهم، والفيلم من إخراج عبد الهادى طه.

سبب وفاة الفنان السيد راضي

تعرض الفنان السيد راضي لأزمة صحية شديدة أثناء تصوير مسلسله الجديد “الحياه لونها بمبي”، نقل على أثرها إلى المستشفى،حيث أجريت له تحاليل طبية أثبتت وجود مياه على الرئة وبعض الأورام في جسده، وتوفي فجر الجمعة 10 أبريل 2009 عن عمر يناهز 74، شيعت جنازته في نفس اليوم من مسجد مصطفى محمود.

السيد راضي والمسرح المصري

السيد راضى،فنان قدير ويعتبر أحد المخرجين المصريين الذين ساهموا في إحداث نهضة نوعية في المسرح المصرى خلال سنوات الستينيات، وتقول سيرة الفنان والمخرج السيد راضى إنه مولود في محافظة الغربية شمال القاهرة في الخامس من فبراير عام ١٩٣٥.

وقد تخرج في المعهد العالى للفنون المسرحية قسم الإخراج والتمثيل في ١٩٦٠وفى ١٩٧١ كان خبيرا مسرحيا لمدة عامين في المسرح الليبى بمدينة بنغازى، فضلا عن عمله بمهرجان سوسة المسرحى في تونس، وقد ترك السيد راضى وراءه رصيدا فنيا كبيرا ومتنوعا ومتميزا بين السينما والمسرح.

قد أخرج ما يزيد على ٢٥ مسرحية وكان قد انتخب رئيسا للاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية في ١٩٩٣، كما شغل عددا من المناصب، منها رئيس لجان الإنتاج المشترك بالبيت الفنى للمسرح، وعضو المجلس التنفيذى للاتحاد الدولى للنقابات الفنية، وفى ١٩٩٥ كان مديرا للمسرح الكوميدى، ووكيلا لوزارة الثقافة ١٩٩٦، وعضو المجلس الأعلى للثقافة ومن مسرحياته “البرنسيسة” و"الصعايدة وصلوا"، و"سوق الحلاوة"، و"الدكتور زعتر "و "مهرجان الحرامية "و "خد الفلوس واجرى" و"دلع الهوانم".