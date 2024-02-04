نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حلمي يعلن عن تفاصيل أحدث عروضه المسرحية "تييت" بموسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان أحمد حلمي عن أحدث مسرحياته في موسم الرياض والتي تحمل اسم "تييت"، حيث نشر البوستر الخاص بها عبر حسابه الشخصي على "انستجرام" وكتب: "مسرحية تييت من موسم الرياض على مسرح أبو بكر الشدي ابتداءً من 6 فبراير يارب تعجبكم" وأشار للنجوم المشتركين معه في المسرحية وهما هنا الزاهد وحمدي مرغني ومحمد رضوان وباقي القائمين على المسرحية

وفي سياق متصل، المسرحية من إخراج هشام عطوة ومن إنتاج حمدي بدر ومن تأليف ضياء محمد، وظهر "حلمي" في البوستر وهو يرتدي ملابس غريبة بعض الشئ يهرول خائفًا وحوله كائنات مخفية.

أحمد حلمي يتصدر التريند بسبب وفاة شقيقه

وتعتبر هذة المسرحية أول عودة لحلمي عقب وفاة شقيقه الذي احتل الفنان التريند بسببه عبر محرك البحث "جوجل" حيث كانت لحظات مؤثرة خلال جنازة الراحل في مدينة بنها، حيث اجتمع الأصدقاء والأحباء لدعم أحمد حلمي وزوجته منى زكي، وتألقت زكي بقوة وصلابة خلال هذه اللحظات الصعبة، حيث كانت إلى جانب زوجها في كل خطوة، مما أظهر التضامن والروح العائلية في هذا الوقت الصعب.

أحمد حلمي يبكي على الهواء بسبب فلسطين



حل النجم أحمد حلمي ضيفًا في برنامج "Sold out" الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد، على قناة Cbc، ومنصة Watch it الرقمية، كما قرر التعبير عن رأيه في الوضع في فلسطين بعدما سأله محمود سعد عن الأمور التي تثير حزنه. أكد أنه يشعر بالأسى بسبب التطورات الأخيرة في السابع من أكتوبر، خاصةً مع عجزه عن تغيير ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين هناك، وصف هذا الشعور بأنه "مميت"، معنونًا تمنياته بالنصر للشعب الفلسطيني قائلًا: "أتمنى أن ينتهي صمود الشعب الفلسطيني بالنصر



كما حرص النجم أحمد حلمى على دعم القضية الفلسطينية من خلال تغيير صورة بروفايله الشخصي منذ فترة على حسابه عبر موقع إنستجرام، وظهر فيها وهو يرتدى الوشاح الفلسطيني ونظارة مكتوب عليها "فلسطين".

المشاهد في غزة مرعبة وقال أطفال بالمئات اتقتلوا وأصيبوا بحروق وجروح وفقدوا أطراف، أمهات وآباء مكلومين وأطفال مات إخوتهم وأهاليهم قدامهم، واتهدمت بيوتهم فوقهم، مافيش أمان، ما فيش غذاء، ومافيش مياه، ولا أدوية ولا وقود ولا كهرباء، لكن في حق ليهم في الحياة وحق علينا نساعدهم، اتبرعوا لأطفال غزة".