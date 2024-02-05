"قالوا احنا اخوات واتخطبوا".. إسعاد يونس تمازح هشام جمال وليلى زاهر

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أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، لحلقة برنامجها “صاحبة السعادة”، والذي تستضيف فيه الثنائي الفنان هشام جمال، والفنانة ليلى زاهر في أول لقاء لهما بعد الخطوبة.

فنشرت إسعاد البرومو التشويقي للحلقة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وخلال البرومو تتحدث ليلى أحمد زاهر وهشام جمال عن قصة حبهما، وتمازحهما إسعاد يونس قائلة: “قعدوا يقولوا إحنا إخوات إحنا إخوات وفي الآخر اتخطبوا”.



كما يغني الثنائي أغنيتهم الجديدة “أمور بسيطة” وهو الدويتو الذي تشاركا في غنائه في أول تجربة غنائية لهما معًا، بالإضافة لكشف إسعاد يونس عن مدى إجادة ليلى زاهر للطبخ، من خلال اختبارها في مجموعة من الأكلات من داخل مطبخ صاحبة السعادة.

ومن المقرر عرض الحلقة غدًا الاثنين في الساعة الحادية عشر مساء على شاشة DMC.

خطوبة هشام جمال وليلى أحمد زاهر

يذكر أن أعلن الثنائي خطبتهما يوم 9 يناير الماضي، حيث أعلن الفنان والمنتج هشام جمال عن خطوبته من الفنانة ليلى زاهر ابنة الفنان أحمد زاهر، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

نشر الفنان هشام جمال مجموعة من الصور برفقة الفنانة ليلى زاهر وهي ترتدي فستانًا أبيض، وعلق عليها قائلًا: “الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة وإن شاء الله الخطوبة قريبًا.. نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير”.