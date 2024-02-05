بلال الطراوي يكشف عن الصور الأولى من مسلسل "مليحة"

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المنتج بلال الطراوي، عن الصورة الأولى من تصوير مسلسل "مليحة" الذي يخوض بطولته الفنان محمد دياب، والنجمة ميرفت أمين، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2024.

والدة دياب.. ميرفت أمين تبدأ تصوير مسلسل "مليحة"



وبدأت النجمة ميرفت أمين في تصوير أولى مشاهدها في المسلسل الدرامي الجديد “مليحة”، منذ يومين، وتجسد خلاله شخصية والدة الفنان دياب في أحداث المسلسل، والعمل من تأليف رشا عزت الجزار، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج عمرو عرفة، واختار المخرج مواقع التصوير حيث اختار الظهر الصحراوي ومدينة الإنتاج الإعلامي وعدد من شوارع القاهرة ومنطقة القلعة كما سيتم تصوير بعض مشاهد المسلسل بالقرب من معبر رفح.

تفاصيل مسلسل "مليحة"

يلقى العمل الضوء على القضية الفلسطينية والانتهاكات التي يعانى منها الفلسطينيون في قطاع غزة من قوات الاحتلال الإسرائيلى، وبدأ صناع المسلسل التصوير الأيام الماضية، حيث صور بعض المشاهد كل من الدكتور أشرف زكى والفنانة حنان سليمان، مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة فقط وهو أول عمل يتحدث عن القضية الفلسطينية خلال الموسم الرمضاني، ويواصل أبطال وصناع المسلسل تصوير مشاهد العمل في اللوكيشن الخاص بالمسلسل في أحد الشقق السكنية.