نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. تارا عماد تستقبل عزاء والدتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت إحدى المصادر المقربة من الفنانة تارا عماد عن موعد إقامة عزاء والدتها في مسجد الشرطة بالشيخ زايد في يوم الثلاثاء المقبل.

وصرح المصدر قائلًا عبر خاصية ستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

سيقام عزاء والدة تارا عماد بمسجد الشرطة في الشيخ زايد يوم الثلاثاء 6 فبراير

نسألكم الدعاء

جنازة والدة تارا عماد

شُيعت عقب صلاة ظهر اليوم الأحد 4 فبراير، جنازة والدة الفنانة تارا عماد من مسجد الشرطة بـ الشيخ زايد.

وظهرت تارا عماد وهي في حالة انهيار على فراق والدتها التي رحلت عن عالمنا أمس، وحرص عدد من النجوم على حضور الجنازة ومواساة تارا عماد، ومنهم الفنانة ريهام عبد الغفور، يسرا، وأحمد حاتم، وأحمد داوود، وعلا رشدي، وسلمى أبو ضيف، وبسنت شوقي، وآخرون.

وتوفيت والدة الفنانة تارا عماد، أمس حيث أعلنت الفنانة عن وفاة والدتها عبر خاصية الاستورى بموقع إنستجرام وقالت: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحبيبة، اللهم اغفر لها وأرحمها وثبتها عند السؤال ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".





آخر أعمال تارا عماد

يذكر أن أخر أعمال تارا عماد مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد وإلى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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