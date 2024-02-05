نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العوضي يلتقط صور مع جمهوره من كواليس مسلسل " حق عرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان أحمد العوضي، مقطع فيديو له وهو يلتقط صور مع متابعيه من كواليس مسلسل “حق عرب” من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

كتب احمد العوضي: “أحلى استقبال من اخواتي في شارع المعز في كواليس تصوير حق عرب أن شاء الله مسلسل يليق بمحبتكم”.

ويستأنف العوضي تصوير حق عرب لوكيشن خارجي بشارع المعز بمنطقة الحسين، وتجمعه في هذه المشاهد دينا فؤاد والتي تلعب دور البطولة النسائية أمامه على أن يتم استكمال التصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي بعد ذلك.

حق عرب

مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي شعبي، ويناقش من خلاله العديد من الصراعات، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024، ويجسد أحمد العوضي خلاله دور تاجر خشب، ويمر في حياته بالعديد من المواقف الصعبة وتتوالى الأحداث في إطار الاثارة والرعب، وتقوم حلا شيحة بالبطولة النسائية أمام العوضي.

حق عرب” يضم مجموعة من نجوم الفن أبرزهم أحمد العوضي، حلا شيحة، رياض الخولي، ميريهان حسين، وفاء عامر، وليد فواز والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

عرض مؤخرا للفنان أحمد العوضى فيلم "الإسكندرانى" الذى يسجل أولى بطولاته المطلقة فى السينما، والعمل من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.