نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصالحه مع حورية فرغلي وتصدره التريند.. أزمات أثارها نزار الفارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الإعلامي نزار الفارس مؤشر البحث جوجل وذلك بعد نشره مقطع فيديو يجمعه بالفنانة حورية فرغلي وذلك بعد الأزمة التي نشبت بينهما في شهر مايو الماضي لعام 2023.

أزمات لنزار الفارس في الوسط الفني

وأزمة نزار الفارس وحورية فرغلي ليست الأولى من الأزمات التي أثار بها الجدل ويتصدر التريند

أزمة نزار الفارس ورانيا يوسف

سبق وأثار نزار الفارس الجدل خلال حلقته مع رانيا يوسف، ووصل الأمر بينهما إلى المحاكم والقضايا، حيث كانت البداية عندما استضاف نزار رانيا يوسف في برنامجه عام 2021.

وأثار ظهور رانيا يوسف في هذه الحلقة حالة من الجدل وأصبحت "تريند" بعد سلسلة من التصريحات الجريئة التي قالتها خلال البرنامج وجعل عددا من المحامين إلى مقاضاة رانيا يوسف أمام القضاء المصري في عدة اتهامات مختلفة.

وواجهت رانيا يوسف اتهامات بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان بسبب تصريحها التي أدلت بها خلال الحلقة بشأن الحجاب، إلا أن محكمة جنح قصر النيل قضت ببرائتها من تلك التهم.



وخلال الحلقة تحدثت رانيا يوسف عن مفاتن جسدها وعند سؤالها من المذيع عن "بروز مؤخرة رانيا يوسف"، فقالت: ؤخرتى مميزة عشان كدة تثير الجدل.

وقالت بعد ذلك في برنامج "حبر سري"، إنها وافقت على الحلقة بعدما تحايل عليها لأنه غير مصري ويريد أن يشتهر، موضحة أنها لم تطلب منه أن ترى الأسئلة قبل اللقاء لأنها كانت واثقة فيه وطلبت من نزار الفارس بعد انتهاء تسجيل محلقتها معه حذف الأسئلة التي بها تصريحات جريئة ولكنه لم يكن أهل للثقة التي وضعتها فيه ولم يحذف شيئًا كما طلبت منه.

نزار الفارس بالشيشة

وفي إحدى حلقات برنامجه أثار نزار الفارس الجدل بظهور بالشيشة، مما أثار غضب الجمهور ووجه له العددي من الاتهامات، كما أن البعض قال أنه يحاول تقليد الفنان محمد رمضان، ولكن علق حينها نزار وقال: لم ولن أقلد الفنان محمد رمضان، محمد رمضان ممثل ومغني وأنا مقدم برامج وشاعر، ولا توجد أوجه تشابه بيني وبين الفنان محمد رمضان مطلقا.

وعلى الرغم من ذلك فأن نزار الفارس لا ينكر أنه يحب أن يثير الجدل في برنامجه، حيث قال مسبقًا: أنا أقدم برنامجا جريئا واستمتع بمحاورة الشخص الجريء.



أثار الإعلامي نزار الفارس، الجدل منذ طرح البرومو الدعائي للحلقة المنتظرة لمنة عرفة وزوجها محمود المهدي، عقب أزمة انفصالهما الأخيرة بسبب مشاهد الأولى مع محمد نجاتي، في عمل فني، وقام «الفارس» بإحراج منة عرفة في حضور زوجها، لكنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها ضيف للإحراج في برنامج الفارس.





مواقف محرجة لـ نزار الفارس مع النجوم.. منة عرفة ليست الأولى





تصدرت الفنانة الشابة منة عرفة، الترند بمحركات البحث في جوجل، عقب سؤال محرج من الإعلامي نزار فارس، خلال حلقته معها برفقة زوجها محمود المهدي.

ووجه نزار الفارس، سؤالا لمنة عرفة، عن خطيبها السابق اليوتيوبر علي غزلان، ما دفع منة عرفة، للصياح في وجه الإعلامي نزار الفارس، قائلة: «إزاي تسألني سؤال زي ده وجوزي جنبي؟»، وذلك خلال الحلقة الت



وتضمن البرومو الترويجي لحلقة منة عرفة وزوجها محمود المهدي، مع الإعلامي نزار الفارس، أيضا عدة مواقف محرجة كان أبرزها سؤال الأول عن أداء ضيوفه للصلاة، فيخبره الثاني أنه يحاول المواظبة عليها، ولم ينتظر الإعلامي رد الأولى ليقول لها مش هاسألك انتي، لتنفعل عليه وتقول له: شايفني كافرة؟.



كما أحرج نزار الفارس، الفنانة فيفي عبده، خلال استضافتها عندما سألها عن موقفها من وضع لقب راقصة على قبرها، لترد الأخيرة: مينفعش، إزاي تحط الراقصة، هو أنا هروح بلقبي كراقصة، أنا يمكن أكون غلطانة إني بقول يارب أنا بحب الرقص، بس ربنا هو اللي بيحاسب مش حد تاني، ومش هخلي حد يحطلي لقب على مدفني، كما أثار الجدل خلال سؤاله لها عن السحر والجن والأعمال.