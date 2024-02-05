مسلسل بين السطور .. 30 حلقة من التشويق والإثارة

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رياض - احمد صلاح - بدأ عرض مسلسل بين السطور، يوم الأحد 28 يناير 2024 والعمل من بطولة الفنان أحمد فهمي، والفنانة صبا مبارك، ونخبة من نجوم الوسط الفني وتم إذاعة أولي حلقاته على قناة “إم بي سي 1″وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي اجتماعي.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل بين السطور

بدأ عرض المسلسل المصري بين السطور، بطولة الفنان أحمد فهمي، والفنانة صبا مبارك، على قناةMBC1 ويعرض من يوم الأحد إلى يوم الخميس في الساعة 4 عصرًا بتوقيت مصر، ويعرض أيضًا على قناة MBC العراق من يوم الأحد إلي يوم الخميس 5 بعد العصر بتوقيت العراق، وأوضحت منصة شاهد أنها سوف تقدم عرض مشاهدة المسلسل مجانًا لجمهورها.

أحداث مسلسل بين السطور

ويلعب الفنان أحمد فهمى، في المسلسل شخصية وكيل نيابة إلا أن حياته تتغير فأجأه ويصبح محاميًا، وتجسد الفنانة صبا مبارك شخصية مذيعة لامعة ومشهورة وتتعرض لعدة أزمات خلال الأحداث، ويلعب الفنان محمد علاء شخصية رجل أعمال مشهور.

أبطال مسلسل بين السطور