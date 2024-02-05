نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز تصريحات ساندي ببرنامج "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكنت الفنانة ساندي في خطف قلوب الجماهير من خلال ظهورها ببرنامج "واحد من الناس"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، وكشفت ساندي عن فترة غيابها وسبب مرضها وغيرها من الأمور.



وقالت ساندي: "موضوع الاعتزال كان مفروض علي، كنت تعبانة جدا وسافرت ألمانيا للعلاج، وكان عندي مشكلة في صوتي بتروح وتيجي، ناتجة عن الارتجاع في المريء".



ساندي:تجربة المرض كانت نعمة كبيرة في كل المراحل من ألم ومعاناة



وأضافت: "تجربة المرض كانت نعمة كبيرة في كل المراحل من ألم ومعاناة أو إحساس إني رجعت من الأول أو عطلة، وكانت سلمة كبيرة علشان أوصل للوعي والسلام النفسي".

وتابعت: "في الوقت ده كان عندي مشاكل كثيرة وانفصال ورافعة قضية ومضغوطة جدا، وحبيت أسيب تلفوني وأبعد، لإني كان لازم أسكت 3 شهور أو أعمل جراحة، وبعد شهرين فوجئت بإني معتزلة، وبدأت من الصفر".



وقالت : "الفترة اللي فاتت درست علم نفس وطاقة وقوانين الكون من القرآن الكريم، ودي حاجات نقلت حياتي".



ساندي تكشف عن صدمتها وابتعادها للفن

وواصلت: "كانت صدمة إن الدكتور يقول مش هقدر أغني، وده خلاني وقت كورونا عملت أكثر من مشروع وشغلانة بعيدة عن الغناء، في الديكور والدعاية والإعلان، وكان تحدي إني أنجح في كل حاجة، بعد ما حسيت بعدم الأمان".



آخر أعمال ساندي

والجدير بالذكر آخر أعمال ساندي أغنية "إنت تقبل"، والتي حازت على إعجاب الجماهير وتصدرت الترند فور نزولها.

وأغنية "إنت تقبل" من كلمات الشاعرة منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع تميم.

