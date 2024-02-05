نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "للأذكياء فقط" يجمع كريم عفيفي وحمدي الميرغني في رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان كريم عفيفي برفقة حمدي الميرغني في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل “للأذكياء فقط”.

وتدور أحداث مسلسل للأذكياء فقط في إطار كوميدي، ويتولى إخراجه محمد عبد الرحمن حماقي، وخلال الفترة المقبلة يتم الإفصاح مع باقي أبطال العمل.

"أصل الحكاية"

ينتظر الفنان كريم عفيفي عرض أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والذي يحمل اسم "أصل الحكاية"، ومن المقرر أن يتم عرضه يوم 24 يناير الجاري، والذى ينافس في موسم منتصف الدراسى 2024

ويجسد كريم في فيلم "أصل الحكاية" دور شاب جامعي فاشل دراسيًا يعانى من الرسوب لظروف ما في الأحداث، ثم يتم حل مشاكله ويتمكن من النجاح والتخرج بمساعدة عائلته.



أبطال فيلم "أصل الحكاية"

وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وإخراج محمد أمين.

والجدير بالذكر اخر أعمال الفنان كريم عفيفي فيلم عصابة عظيمة من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل احسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد، وحقق الفيلم نجاح واسع في دور العرض بالسينما.

وكان قد شارك حمدي المرغني في مسرحية ميمو مع النجم أحمد حلمي، والذي يشارك فيها: سعيد جدا بالتجربة دي مع النجم أحمد حلمي وردود الأفعال اللي بتيجي لينا من الجمهور السعودي