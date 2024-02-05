نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب ضعف الإيرادات.. سحب فيلم "ليه تعيشها لوحدك" من دور العرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الشركة الموزعة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" سحب الفيلم من جميع دور العرض وذلك بسبب ضعف إيراداته حيث أنه خلال شهر لم يحقق مليون جنيه في جميع دور العرض.

وتم طرح "ليه تعيشها لوحدك" في جميع دور العرض يوم 3 يناير الماضي ضمن أفلام اجازة نصف العام.

وجاءت إجمالي إيرادات فيلم" ليه تعيشها لوحدك"، على مدار 4 أسابيع عرض 578 ألف جنيه، وكانت آخر إيراداته في السينما يوم الجمعة الماضية 924 جنيهًا فقط، لهذا السبب تم رفعه من جميع دور العرض.

تفاصيل فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

تدور أحداث فيلم "ليه تعيشها لوحدك" في إطار إجتماعي تشويقي، من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف، التي تقع في حب رجل بعمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي، وهو ما ظهر خلال الإعلان.

ويناقش الفيلم العديد من الموضوعات الاجتماعية، مثل الوحدة، وآثار الطفولة في الحاضر، ودور الأسرة في تنئشة الأجيال، بجانب العلاقات العاطفية وفارق السن بين الطرفين المتجاوز 20 عامًا.

الفيلم من بطولة خالد الصاوي، شريف منير، خالد عليش، مؤمن نور، محمد رضوان، سلمى أبو ضيف، رؤى شانوحة، فاطمة عادل، وخاضت خبيرة التجميل أمينة شلباية لأول مرة تجربة التمثيل وقدمت خلاله دور والدة سلمى أبو ضيف وطليقة خالد الصاوي، وتأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري.

تفاصيل شخصية خالد الصاوي في فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

يجسد الفنان خالد الصاوي شخصية رجل أعمال وفي نفس الوقت يلعب دي جي وتزوج مرة واحدة ولكنها فشلت ولديه ابنه التي تجسد شخصيتها الفنانة سلمى أبو ضيف ولكن علاقته بها متوترة للغاية، وخلال الأحداث يصاب بالسرطان وهو الاختبار الذي يجعله يعيد حساباته فى كل شيء في حياته مرة أخرى