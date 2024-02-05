نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجائب وطرائف.. أبرز العادات الغريبة للمشاهير أثناء النوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعتبر حياة المشاهير والنجوم محط اهتمام الكثيرين، بما في ذلك عاداتهم أثناء النوم قد تكون هناك بعض العادات الغريبة والمثيرة للاهتمام التي يتبعها بعض المشاهير أثناء النوم.

ويسلط دوت الخليج الفني الضوء في هذا التقرير عن بعض الأمثلة الشهيرة على هذه العادات:

النوم مع دب أو لعبة ناعمة



يعتبر العديد من المشاهير النوم مع دمية أو دب ناعم يوفر لهم الراحة والشعور بالأمان. فمثلًا، النجمة العالمية جينيفر لوبيز تفضل النوم مع دمية دب صغيرة.

النوم مع قطعة من الملابس المفضلة



يعتبر العديد من المشاهير قطعة معينة من الملابس مثل قميص أو بنطال مفضل يعطيهم الراحة ويساعدهم على النوم. على سبيل المثال، يشتهر النجم العالمي ستيفن تايلر بارتداء القبعات أثناء النوم.

النوم مع الألعاب الإلكترونية



بعض المشاهير قد يرتبطون بألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية بشكل كبير، وبالتالي يفضلون النوم بجوار أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة. هذا قد يكون بسبب اعتيادهم على اللعب أو تخفيف التوتر قبل النوم.

النوم في غرفة مظلمة تمامًا

يفضل العديد من المشاهير النوم في غرفة مظلمة تمامًا دون أي إضاءةيعتقدون أن هذا يساعدهم على الاسترخاء والحصول على نوم أفضل على سبيل المثال، يشتهر النجم العالمي جوني ديب بتفضيله النوم في غرفة مظلمة تمامًا.

الاستخدام المفرط للوسائد

هناك بعض المشاهير الذين يميلون إلى استخدام العديد من الوسائد أثناء النوم. يعتقدون أن ذلك يساعدهم على الشعور بالراحة والدعم الإضافي أثناء النوم. على سبيل المثال، يقال أن المغنية الأمريكية ليدي غاغا تستخدم أكثر من 10 وسائد أثناء النوم.

النوم مع حيوانات أليفة

يوجد العديد من المشاهير الذين يشعرون بالراحة والأمان عندما ينامون بجوار حيواناتهم الأليفة. يمكن أن تكون هذه الحيوانات الأليفة كلابًا أو قططًا أو حتى حيوانات غريبة مثل الحيوانات الأسترالية الكنغر. على سبيل المثال، يعتبر النجم العالمي جورج كلوني أن النوم مع كلبه يساعده على الاسترخاء والنوم بشكل جيد.