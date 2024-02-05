نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعرضه لأزمة صحية.. علاء مرسي يطمئن جمهوره من المستشفى: "أنا بخير وهخرج خلال يومين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان علاء مرسي، عن تعرضو لأزمة صحية، زذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وظهر شريف باهر من داخل المستشفي برفقة الفنانة علاء مرسي، واطمئن غلي جمهورة من خلال لايف عبر صفحته الشخصية، قائلا: "أنا بخير الحمد لله وزي الفل وهخرج خلال يومين".

ويذكر ان تعرض علاء مرسي لمشكلة صحية؛ بسبب متاعب في القولون، مما أدي إلي لخضوعة لعملية منظار.

أخر أعمال علاء مرسي

أعرب الفنان علاء مرسي، عن سروره لتجربته في العمل والمشاركة في فيلم "أبو نسب" إلى جانب النجم محمد إمام، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة".

أحداث فيلم أبو نسب

تدور أحداث فيلم أبو نسب في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية "على"، الذى يعمل طبيب أطفال، والذى يقع في حب "داليا" ياسمين صبري، وعندما يقرر الزواج منها، يظهر والدها المجرم بعد خروجه من السجن يوم زفافهما، فتنقلب حياتهما رأسًا على عقب.

أبطال فيلم أبو نسب

يضم فيلم "أبو نسب" عدد من الفنانين منهم: محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام