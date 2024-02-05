بالساري الهندي... سيمون تجمع بين الأناقة والجمال عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - نجحت الفنانة سيمون على خطف قلوب الجماهير من خلال ظهورها بإطلالة مميزة، حيث ارتدت ساري هندي لونه أصفر مع وضع ميكب اب بسيط أبرز جمالها وأناقتها، وارتداء اكسسوارات بسيطة تناسب الساري،

وحرصت على ترك رسالة لجمهورها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بتعليق قالت فيه:" أغلب أرائي ميتتغريش بتتعدل وبتنضج، ولكن مبادئ وأفكاري ثابتة في الفن والحياة".



تعليقات الجمهور على منشور سيمون

وفورا من مشاركة المنشور حاز المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات دايما جميلة وموهوبة، بالتوفيق والنجاح الدائم، ربنا يحفظك من كل شر يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.



مشاركة سيمون في" صيد العقارب" رمضان ٢٠٢٤

انتهت الفنانة سيمون من تصوير جزء من مشاهدها من خلال مسلسل صيد العقارب،



وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب حوّل شخصية غادة عبد الرازق، وهي فتاة قوية وترفض القيود وتنتمي إلى أبناء الصعيد ولديها أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، كما أن الفنان أحمد ماهر سيجسد شخصية والدها ضمن الأحداث العمل الفني.

أبطال مسلسل صيد العقارب



ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم: غادة عبدالرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، محمد علاء، محمد علي رزق، منال سلامة، ميار الغيطي، مجدي بدر، عماد صفوت، سامية عاطف، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، صفاء جلال، سيمون، تأليف باهر دويدار، إخراج احمد حسن.

آخر أعمال سيمون

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة سيمون أغنية رمز الصمود، والتي حازت على إعجاب الجمهور.