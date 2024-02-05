سيد رجب يتعاقد على فيلم جديد بعنوان "شكوى رقم 713317"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان سيد رجب على فيلم جديد من بطولته ويحمل الفيلم اسم “شكوى رقم 713317”.

ومن المقرر أن يبدأ التصوير قريبًا ويجري حاليًا التعاقد مع باقي فريق العمل.

فيلم "انا وابن خالتي"

وفي سياق متصل يذكر أنه يعرض حاليًا للفنان سيد رجب فيلم "أنا وابن خالتي" وهو من بطولة بيومي فؤاد، سيد رجب، هنادي مهنا، سارة عبدالرحمن، ميمي جمال، إنعام سالوسة، جميل برسوم، إسراء رخا، وعلي لوكا، ومن تأليف دعاء عبدالوهاب وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد صالح.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، يجسد خلاله بيومي فؤاد شخصية صاحب ورشة خراطة ووالدته ميمي جمال، فيما يظهر سيد رجب بدور ابن خالة بيومي وهو رجل أعمال كان يعيش في الخارج وعاد لمصر مرة أخرى، ومع عودته تبدأ ميمي جمال بعمل مقارنه بينهما، ما يولد المفارقات الكوميدية.

أحدث ظهور للفنان سيد رجب

وفي سياق منفصل يذكر أنه حل الفنان سيد رجب ضيفا على برنامج «أسرار النجوم»، مع المذيعة إنجي علي، عبر إذاعة «نجوم إف إم»، للحديث عن أحدث أعماله ومسيرته الفنية.

وقال سيد رجب عن سر تأخر شهرته: «سنة 93 عملت مشهدين في فيلم، ثم قدمت دور في مسرحية والأستاذ يوسف شاهين وخالد يوسف شاهدا المسرحية واتفقا معي على دور في فيلم (المهاجر) ولكن لم يحدث نصيب واعتذرت، ووقتها كنت مكتفيًا بأدواري المسرحية ويمكن هذا يكون سبب عدم ظهوري في الدراما والسينما بكثافة، ولكن أول ما المسرح لم يكن فيه إنتاج قوي بدأت اتجه لمحطات أخرى في مسيرتي».

وعن أبرز أعماله في موسم دراما رمضان 2024، قال سيد رجب: «سأقدم مسلسل (بيت الرفاعي) بطولة أمير كرارة وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال».

وعن دوره في فيلم «ليلة العيد»، أوضح: «الفيلم تم تصويره من نحو سنتين ولا أعرف سر تأخره حتى نزوله خلال الفترة الحالية، وهو فيلم مهم جدا ويناقش قضايا كثيرة وعامل تركيز على موضوعات قوية ومهمة لكي تكون خبطة أو جرس إنذار في وجه الناس».

وعن دوره في فيلم «مقسوم»، قال: «لما قرأت السيناريو ظللت أضحك، والمخرجة أول مرة تخرج سينمائي، ورد الفعل عن العمل أسعدني جدا»