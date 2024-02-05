أحمد سعد يكشف عن سبب أغنيته "بعتذرلك"

القاهرة - محمد ابراهيم - حققت أغنية “بعتذرلك” للفنان أحمد سعد نجاحًا ساحقًا وذلك فور نزولها والذي اعتبرها الجمهور أنها رسالة لزوجته السابقة علياء بسيوني وطلب منها الجمهور الرجوع إليه بناءً على كلمات الأغنية، ولكن خرج سعد عن صمته ليفأجأ جمهوره بأنها ليس لها وأنها لنجلته الصغري وذلك بسبب ابتعاده عنه في ذلك الوقت وهذا ما صرح بيه النجم أحمد سعد خلال إحدي لقاءاته التليفزيونية.

بعتذرلك

عمل فني يجمع بين آل سعد

من جانب آخر أكد أحمد سعد على أنه يوجد عمل يجمعه بينه وبين شقيقه الفنان عمرو سعد وأنه سعيد بهذا التعاون خاصةً أن شقيقه لديه جمهور أكثر فهذا سببًا كافي لنجاحه.

كلمات أغنية “ بعتذرلك”

بعتذرلك إني دايمًا كنت أقصر في الكلام

وإني بسرح لما أشوفك ف أبتسملك والسلام

وإني جاهل في المعاملة والمجاملة والإهتمام

وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام

وإن قلبي بيبكي جدًا لو يحسك هاتسيبيه

وإن حضني ساعات ماكنش يسمح إنك تبقي فيه

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط

وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير

وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط

وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير

وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير

وإني سبتك مرة تبكي وإنتي مش قد العياط

وإني مرة نسيت أشاركك في الزعل والإنبساط

وإني كل وعودي دابت وإن شعرة حزني شابت

وإني عندي جرح ثابت وإن أنا مليان خدوش

وإن خوفي ده إبتلائي وإني بأذيكي بحيائي

وإن حبي وإشتياقي الكلام مبيوصفوش

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط

وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير

وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط

وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير

وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير