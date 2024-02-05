طه دسوقي ضيف شرف فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى صناع فيلم “ فاصل من اللحظات اللذيذة” للفنانة هنا الزاهد وهشام ماجد من تصويره ومن المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل.

ويظهر الفنان طه دسوقي خلال الأحداث كضيف شرف بالعمل.

تفاصيل الفيلم

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي، بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد،والطفل جان رامز.

وتجسد الفنانة هنا الزاهد خلال أحداث فاصل من اللحظات اللذيذة دور زوجة هشام ماجد، الذي يعمل مهندس، ويعيشان معا حياة تعيسة،غير التي توقعتها الزوجة، في فترة الحب والخطوبة التي جمعت بين الثنائي ضمن أحداث الفيلم، إلى أن تحدث مفاجأة تغير حياتهما،وتتصاعد الأحداث التي تجمع بين الثنائي اللذين يجتمعان سويًا لثاني مرة في عمل فني.

أبدع فتألق هكذا أشاد الجمهور بأداء الفنان المتميز طه دسوقي في مسلسل “حالة خاصة"، فاستطاع طه والمؤلف مهاب طارق والمخرج عبد العزيز النجار أن يسلطوا الضوء على مرض “التوحد” بشكل لم يسبق تجسيده في التليفزيون من قبل، لينالوا ردود فعل إيجابية تفوق توقعاتهم.

نديم أحمد أبو سريع استطاع من خلاله الفنان الشاب طه دسوقي أن يوضح كافة التفاصيل الدقيقة الذي يعانوا منها مرضى التوحد وبشكل سليم، ليكتب من خلالها شهادة ميلاد فنان شاب، ليشيد به الجمهور والنقاد والفنانين حتى بعد الانتهاء من حلقات المسلسل، فتمكن من نقل صورة مرض التوحد بشكل سليم وصحيح، فاهتم بأدق التفاصيل التي يعاني منها حاملي المرض من "الضوضاء، بجانب إظهار الذكاء وسرعة البديهة فيهم.