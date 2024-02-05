ساندي: غير راضية عن أول ألبوم قدمته.. ومشروع تخرجي كان عن مقبرة توت عنخ أمون

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت المطربة ساندي ضيفة في برنامج "واحد من الناس" للإعلامي عمرو الليثي، ومن المقرر عرضة عبر شاشة "الحياة".

وتحدثت ساندي عن بدايتها الفنية وحياتها، قائلة إنها درست في مجال السياحة والفنادق، متابعة: "كنت متفوقة فى دراستي لحبي الشديد للتاريخ، مشروع تخرجي كان عن مقبرة توت عنخ أمون".

وتابعت: " بدايتي الفنية كانت من خلال ألبوم "كل ما أقرب"، ولكني لم أكن سعيدة وراضية عنه"، متابعة:" الألبوم لم يكن من إنتاجي".

ساندي: أعشق سعاد حسنى كفنانة استعراضية ممثلة

وأستكملت حديثها قائلة: "قدمت أغنية حصل خير وحققت نجاحا كبيرا، وأعشق سعاد حسنى كفنانة استعراضية ممثلة ومغنية، وأيضا شريهان ومن الأصوات الطربية نجاة وفايزة أحمد وفيروز".

ويذكر ان تمكنت المطربة ساندي، من الفوز بقلوب الجمهور بأحدث إصداراتها الجديدة، والتي تحمل اسم "أنت تقبل"، حيث أشاد الجمهور بقدرتها على تقديم أداء مميز وإحساس عميق يستحق الاحترام.

وتفاعل الجمهور مع الأغنية بشكل إيجابي منذ طرحها، حيث تصدرت قوائم التشغيل الرئيسية في المنصات الموسيقية الرقمية

وتعبر "أنت تقبل" عن قصة حب عاطفية معبرة تلامس قلوب المستمعين بنصها العميق وألحانها المميزة.

تميزت ساندي في هذه الأغنية بأداء صوتي مدهش وتقنية غنائية رائعة، حيث استطاعت أن تنقل العاطفة والشغف في كل مقطوعة موسيقية.