بلقيس تكشف عن كواليس ديو "خدي الغمرات" لـ مروان خوري

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت النجمة بلقيس عن أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "خدي الغمرات"، والذي يجمعها مع الفنان مروان خوري.

وشاركت جمهورها فيديو لها أثناء تصوير ديو "خدي الغمرات" من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وقالت سعيدة جدًا بتعاوني مع الفنان الكبير مروان خوري، والديو بيحكي عن قصة حقيقية وهتحسوها، وأنا لا أتملك من نفسي فقد بكيت كثير ".

وأضافت: "الديو من كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري، وإخراج بهاء خداج".

تعليقات الجمهور على منشور بلقيس

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات أحلى ثنائي، دايما موهوبة، الف مليون مبروك، ان شاء الله هيكون تريند، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال بلقيس

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة بلقيس شذكرك بيا، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور،



وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /قلي شذكرك بيا وانا الجنت منسية

اجيت تشوف دمعاتي تتشمت لك شوية

من تلقاني مكسورة وليل نهار مقهورة

تتوضح لك الصورة الملامح جنها مو هيا

بلكي اتوسل بقلبك واندم وامشي بدربك

وابجي وارجع لحبك واريد شوية حنية

قلي شذكرك بيا وانا الجنت منسية

بيا حبك شسوى اتنفس صرت قوة

بلوة وانت مو يمي ومن وياي هم بلوة

بعشرتي وياك ندمانة روحي وردة ذبلانة

حسني انا انسانة حبي الك مو نزوة



انت تغيرت فجاة وقلبك صار مو هوا

قلي شذكرك بيا وانا الجنت منسية