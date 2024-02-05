بعد فوزه بثلاث جوائز.. القبض على مطرب الراب كيلر مايك من حفل الجرامي (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - تم إلقاء القبض على مطرب الراب كيلر مايك في مسرح كريبتو أرينا بلوس أنجلوس، حيث قامت قوات الشرطة بتكبيله وسط الحضور بعد فوزه بثلاث جوائز في حفل الجرامي الـ66 الحالي، وتم توثيق لحظة الاعتقال من قبل أحد الصحفيين الحاضرين، حيث جرى اصطحابه خارج المسرح.

أفاد الصحفي عبر حسابه الشخصي على تويتر بأن مطرب الراب كيلر مايك قد تم اعتقاله، وتم اصطحابه خارج المسرح، ومن المرجح أن يتم إطلاق سراحه الليلة، دون تحديد مكان احتجازه بشكل واضح.

وفي تغريدة أخرى، أوضح الصحفي أن اعتقال كيلر ليس له علاقة بأحداث اليوم، بل يعود إلى جنحة قديمة.

ويذكر ان فاز مايك في جميع الفئات الثلاث التي تم ترشيحه فيها اليوم، أفضل أغنية راب وأفضل أداء راب عن أغنيته "Scientists and Engineers" وأفضل ألبوم راب "Michael"، وهو ألبومه السادس الذي صدر في يونيو 2023.