" فوي فوي فوي" يفوز بجائزة أفضل فيلم مصري من جمعية نقاد السينما

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت جمعية نقاد السينما المصريين عن الفيلمين الفائزين بجائزة النقاد السنوية لأفضل فيلم مصري وأحسن فيلم أجنبي عُرض في مصر خلال عام 2023، حيث فاز فيلم "فوي فوي فوي!" للمخرج عمر هلال بجائزة الفيلم المصري، بينما ذهبت جائزة الفيلم الأجنبي إلى "تشريح سقوط" للمخرجة الفرنسية جوستين تريه

شارك صنَّاع الفيلم المصري "فوي! فوي! فوي!"، في مقدمتهم النجم محمد فراج، في الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، التي تستمر حتى 2 ديسمبر المقبل.

وبالتزامن مع بدء فعاليات المهرجان، تواجد الفنان محمد فراج بطل الفيلم، والمخرج عمر هلال، والمنتج محمد حفظي في دولة المغرب، لحضور عرض الفيلم.

وكان الفيلم بمجرد طرحه في سبتمبر الماضي قد حقق أصداء نقدية إيجابية، وشعبية هائلة، وتم ترشيحه للمنافسة على الانضمام لقائمة الأفلام القصيرة المُنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية.

وبجانب الأصداء الإيجابية، احتل العمل صدارة شباك التذاكر في الأسابيع الأولى من طرحه في مصر، محققًا أكثر من 30 مليون جنيه، الأمر نفسه تكرر في السعودية وفقا لبيانات هيئة الإعلام المرئي والمسموع التي أعلنت حصوله حينها على 4 ملايين ريال بما يعادل (1.1 مليون دولار).

العمل من بطولة محمد فراج، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، ومحمد عبد العظيم، وحنان يوسف، وإنتاج محمد حفظي، وتأليف وإخراج عمر هلال في أول تجربة روائية طويلة بعد سنوات من العمل بمجال الإعلانات.